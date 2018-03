Centre national d’appareillage orthopédique : DES RÉSULTATS APPRECIABLES

Le Centre national d’appareillage orthopédique du Mali (CNAOM), a tenu jeudi à la Maison des aînés, la 15è session ordinaire de son conseil d’orientation. La réunion était présidée par le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadou Konaté, en présence du directeur général de l’établissement, Ibrahima Abba Sangaré et des administrateurs.

L’ordre du jour portait sur le compte rendu et le point d’exécution des recommandations de la précédente session, le rapport technique et financier de l’exercice 2017 et le budget programme prévisionnel de 2018.

Le CNAOM est un établissement de prise en charge de certains handicaps, notamment les malformations congénitales, les insuffisances motrices cérébrales (IMC), et de fabrique de prothèses. Il développe une expertise appréciable dans le domaine de l’appareillage orthopédique et de la rééducation fonctionnelle. Autrement dit, il s’emploie à obtenir un confort donc un mieux vivre pour les personnes en situation d’handicap. Selon le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, le budget du CNAOM pour l’exercice 2018 est équilibré en recettes et en dépenses à un peu plus de 527 millions de Fcfa contre un peu plus de 644 de FCFA en 2017. Cette diminution, explique le ministre, se justifie par la fin du projet de construction du CNAOM, financé sur budget spécial d’investissement (BSI) pour un montant de 100 millions de Fcfa.

Pour les réalisations du Centre national d’appareillage orthopédique en 2017, Hamadou Konaté s’est dit satisfait des résultats obtenus du programme de réadaptation physique malgré la période de grève qui a eu un impact négatif sur la réalisation de certaines activités. Ces résultats sont satisfaisants, en attestent les statistiques. Le taux de réalisation des activités techniques est de 103,36% en moyenne. Ce résultat varie entre 119,36% pour les consultations et 87% pour des séances de rééducation. Le taux d’exécution budgétaire s’élève à 99,79%.

Le ministre en charge de la Solidarité n’a pas manqué d’apprécier la collaboration avec le Comité international de la Croix rouge. Ce partenariat a permis, entre autres, la signature du protocole d’accord avec son département pour la construction du centre régional de réadaptation physique de Mopti, la prise en charge, à ce jour, de l’appareillage de 1 255 personnes victimes du conflit au Nord.

Enfin, le ministre Konaté a aussi remercié le CICR et Handicap international pour leur implication efficace dans la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières pour répondre aux attentes. Par ailleurs, il a invité le CNAOM à pousser la réflexion dans la même direction pour assurer la relève.

Isabelle DIARRA