Centre de médecine sportive : OUVERTURE EN NOVEMBRE

En séjour actuellement au Mali, le ministre cubain des sports, Eduardo Becali Garido a visité, hier, le chantier du centre de médecine sportive. Le ministre cubain était accompagné du directeur national des sports et de l’éducation physique, Ibrahima Fomba et de quelques membres du cabinet du ministre des Sports. A l’issue de sa visite, Eduardo Becali Garido a félicité notre pays pour la réalisation de ce projet qui, dira-t-il, est une étape incontournable dans le développement du sport. «Le sport n’est plus archaïque, sans science, on ne peut prétendre avoir des résultats dans le sport. La construction de ce centre est une garantie pour la continuité du développement du sport au Mali», soulignera le ministre cubain, avant de renchérir «j’ai beaucoup apprécié la salle anti-dopage. Ce centre est très important pour le Mali sur le plan sportif. Felicitades (félicitations en cubain, ndlr) au Mali et au ministre des Sports que je connais bien».

Pendant son séjour au Mali, Eduardo Becali Garido sera reçu par le ministre des Sports, Housseïni Amion Guindo, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, le président du Comité national olympique et sportif (CNOS), Habib Sissoko et le président de l’Assemblée nationale, Issaka Sidibé. La visite du ministre cubain au Mali intervient après celles effectuées au Cuba par Housseïni Amion Guindo et entre dans le cadre de la reprise de la coopération sportive entre nos deux pays. Ainsi, douze coopérants cubains composés d’entraîneurs de haut niveau, de spécialistes et de médecins de sport sont attendus au Mali dans les prochains jours. Parmi les nouveaux coopérants, figure le patron du centre de médecine de sport de Cuba qui vient au Mali pour la mise en place de l’administration du nouveau centre qui doit ouvrir ses portes en novembre. «Les travaux sont presque terminés, il ne reste plus que l’aménagement de la cour et quelques petits détails à régler à l’intérieur des bâtiments», a assuré Boubacar Sidiki Diarra, l’architecte du chantier.

Bâti sur une superficie de 3000 m2, le futur centre de médecine sportive est un bâtiment de trois niveaux qui comprend plusieurs blocs. Entre autres on peut citer : l’administration, les salles de consultation et d’hospitalisation, un laboratoire, une unité de contrôle anti-dopage, des salles de rééducation. L’infrastructure est située dans l’enceinte du stade Modibo Keïta et sa réalisation a coûté 1,8 milliard de F cfa à l’Etat malien».

Souleymane B. TOUNKARA