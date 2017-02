Centre aéré de la BCEAO : UN JOYAU POUR LA PROMOTION ET LA PRATIQUE DU SPORT

Le ministre des Sports, Housseïni Amion Guindo a visité hier le Centre aéré de la Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest (BCEAO-Mali), à Sotuba en commune I. A leur arrivée sur le site, le ministre Guindo et sa délégation ont été reçus par le chef personnel du centre, Maï Niaré. Inauguré en novembre 2010, le Centre Aéré de la BCEAO-Mali, est bâti sur une superficie de 8,9 hectares. Il comprend une piscine olympique pouvant abriter des compétitions nationales et internationales, cinq terrains de sport destinés à la pratique du football, du tennis, du volley-ball, du handball et du basket-ball. Il y a également une aire de pétanque, une aire de promenade et de jeux d’enfants, une zone d’extension, des aires de repos et une salle de gymnase dotée d’un tatami.

A l’issue de la visite, le ministre des Sports a félicité la BCEAO-Mali pour la réalisation de l’infrastructure qui, soulignera-t-il, «est un joyau pour la pratique du sport» «Le Centre aéré de la BCEAO est un centre multifonctionnel bien équipé, un centre qui est une référence en matière de sport et qui contribuera à la promotion du sport malien», dira Housseïni Amion Guindo «Souvent nous avons des problèmes d’infrastructures, surtout pour l’hébergement des sportifs. Nous n’avions que Kabala, mais désormais il y a ce centre multifonctionnel, je pense que ce site est une alternative pour l’hébergement de nos équipes et pour la pratique du sport», insistera le premier responsable du département des Sports. «Je salue cette initiative de la BCEAO-Mali, dans l’avenir nous allons travailler ensemble. En tout cas, la BCEAO-Mali pourra toujours compter sur le soutien des plus hautes autorités du pays pour la bonne marche du centre», conclura le ministre des Sports qui était accompagné du directeur national des sports et de l’éducation physique, Mahamadou Sidibé et de son chef de cabinet, Youssouf Singaré.

Le chef du personnel du centre, Maï Niaré a adressé ses remerciements à Housseïni Amion Guindo pour avoir accepté de visiter le site et invité les populations de Bamako en général et les sportifs en particulier, à venir s’inscrire au complexe sportif qui est ouvert à tout le monde.

S. S. KAMISSOKO