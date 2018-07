Cartes d’électeur : LE TAUX DE RETRAIT ÉTAIT DE 43,88% À LA DATE D’HIER

Vingt trois jours après le démarrage effectif des opérations de distribution des cartes d’électeur biométriques, le compteur affichait un taux de retrait global de 43,88%, soit 3.510.455 cartes retirées sur toute l’étendue du territoire et dans les représentations diplomatiques.

La Région de Sikasso tient la tête du peloton avec un taux de retrait de 59,18% (777.245 cartes retirées sur 1.313.299).

La capitale du Kénédougou est suivie de Ségou avec 57,20% (668 931 distribuées sur un total de 1.169.522) et de Tombouctou où 204.921 électeurs ont retiré leurs cartes, soit 53,89%. Gao et Koulikoro occupent les 4è et 5è rang avec respectivement 49,93 et 43,84% de taux de retrait. Suivent la Région de Kayes (36,44%), le District de Bamako (36,84), la Région de Mopti (30,61) et Kidal ferme la marche avec 17,08%.

Les statistiques des représentations diplomatiques font état d’un taux de retrait global de 19,72%. Autrement dit, seulement 89.328 Maliens de l’extérieur figurant sur la liste, sur un total de 452.900, se sont déjà procurés de leur document de vote. Nos représentations diplomatiques à Khartoum, à Djeddah et Bouaké se démarquent avec des taux chiffrés respectivement à 41,13%, 37,91% et 25,05%. Il faut préciser qu’à la date du 12 juillet 2018, les statistiques au niveau de plusieurs ambassades et consulats n’étaient pas disponibles.

Il reste encore 4.490.007 électeurs qui n’ont pas retiré leurs cartes. Les électeurs sont appelés aux urnes le 29 juillet pour élire le président de la République. Pour accomplir son devoir citoyen, chaque électeur se doit d’avoir sa carte.

Issa DEMBÉLÉ