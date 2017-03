CAN U20 Zambie-Mali 6-1 : AIGLONS, LA DEFENSE A VAU-L’EAU

La sélection nationale junior est complètement passée à côté du sujet hier au national Heroes stadium, s’inclinant lourdement 6-1 devant le pays hôte du tournoi, la Zambie

N’ayons pas peur des mots, la sélection nationale a subi une véritable humiliation, hier au National Heroes stadium de Lusaka en Zambie. Pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule de la CAN U20, le capitaine Abdoul Karim Danté et ses coéquipiers ont, en effet, complètement volé en éclats, s’inclinant sur le score sans appel de 6-1 contre l’hôte du tournoi, la Zambie. La déroute a été totale pour les Aiglons méconnaissables et qui n’ont jamais pu prendre la mesure de leurs adversaires. Absente en défense, dépassée dans l’entre-jeu et inefficace en attaque, l’équipe malienne est totalement passée au travers du match et a probablement dit adieu à cette 20è édition de la CAN U20, Zambie 2017. En tout cas, on ne voit pas comment le capitaine Abdoul Karim Danté et ses coéquipiers pourraient encore se qualifier après le cauchemar vécu par l’équipe, hier au National Heroes stadium de Lusaka. Pourtant, ce match Zambie-Mali avait bien commencé pour les Aiglons avec l’ouverture du score par le capitaine Abdoul Karim Danté après seulement six minutes de jeu. Suite à un corner de Moussa Djénépo, le défenseur central des Aiglons domine l’arrière-garde zambienne et place une tête rageuse qui termine sa course au fond des filets (6è minute, 1-0 pour le Mali).

Ce but matinal, pensait-on dans le camp malien, était le scénario idéal pour les protégés de Baye Ba mais c’était compter sans la capacité de réaction des Zambiens qui ne mettront que deux petites minutes pour recoller au score. Profitant de la fébrilité de la défense malienne, l’attaquant Fashion Sakala égalise à la 8è minute après avoir expédié le ballon sur la transversal du gardien Samuel Diarra (1-1). Galvanisée par cette égalisation, la sélection zambienne prend l’avantage avant la demi-heure avec cette belle reprise de volée d’Emmanuel Banda qui transformera Samuel Diarra en spectateur (25è minute, 2-1 pour la Zambie). C’est le début du calvaire pour les Aiglons qui encaissent un troisième but à cinq minutes de la mi-temps, œuvre d’Enock Mwepu à la réception d’un centre en retrait d’Edouard Chilufya et dont la reprise de l’extérieur du droit fera mouche (3-1, 40è minute). On en restera là jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les locaux inscriront trois nouveaux buts des pieds d’Edward Chilufya (51è et 54è minute, 5-1) et de Fashion Sakala (66è minute, 6-1). Score final : 6-1 pour la Zambie qui valide ainsi son billet pour les demi-finales synonyme de qualification pour la prochaine Coupe du monde de la catégorie. Cerise sur le gâteau pour les Chipolopolos juniors, ils sont assurés de terminer premiers de la poule quel que soit le résultat de leur dernier match contre l’Egypte. Malgré la lourde défaite concédée hier face à l’hôte de la CAN, les Aiglons gardent encore un mince espoir de qualification pour le dernier carré. Toutefois, le capitaine Abdoul Karim Danté et ses coéquipiers ne sont plus maîtres de leur destin, pour espérer valider leur ticket pour les demi-finales, ces derniers doivent non seulement gagner leur dernier match contre la Guinée, mais en même temps compter sur une défaite de l’Egypte face à la Zambie. Les Egyptiens eux, peuvent se contenter d’un nul pour se qualifier, mais à condition que le Mali et la Guinée se séparent dos à dos.

Tout n’est donc pas perdu pour la sélection nationale junior, mais la question que l’on peut se poser est de savoir si le capitaine Abdoul Karim Danté et ses coéquipiers auront les ressources morales suffisantes pour aller chercher le précieux sésame lors de la dernière journée des matches de poule. Dans l’autre match de la poule, la Guinée et l’Egypte se sont neutralisées 1-1. Au but de l’Egyptien Mostafa Mohamed Abdalla (37è minute) a répondu l’attaquant du Sily junior, Yamodou Touré (79è minute).

Demain nous reviendrons plus en détails sur la rencontre Zambie-Mali avec nos envoyés spéciaux en Zambie, B. Thiero et H. Kouyaté.

S. B. TOUNKARA

Mercredi 1er mars au National Heroes stadium (Zambie)

Mali-Zambie : 1-6

Buts d’Abdoul Karim Danté (6è min) pour le Mali, Fashion Sakala (8è et 66è min), Emmanuel Banda (25è min), Enock Mwepu (38è min), Edward Chilufya (50è et 54è min).

Arbitrage du Botswanais Joshua Bondo assisté du Seychellois Eldrick Adelaide et de l’Algérien Mokrane Gourari.

Mali : Samuel Diarra, Abdoul Karim Danté (cap), Siaka Bakayoko, Mamadou Fofana, Moussa Diakité, Ousmane Diakité (Sidiki Maïga), Mohamed Sangaré, Moussa Djénépo (Ibrahima Koné), Amadou Haïdara, Boubacar Traoré (Babou Fofana), Sékou Koïta. Entraîneur : Baye Ba.

Zambie : Mangani Banda, Moses Nyondo, Prosper Chiluya, Solomon Sakala (cap), Shemmy Mayembé, Enock Mwepu, Boyd Musonda (Harrison Chisala), Emmanuel Banda, Edward Chilufya (Chrispine Sakulanda), Patson Daka (Conlyde Luchanga), Fashion Sakala. Entraîneur : Beston Chambeshi.

—

LES POULES

ET LE CALENDRIER DE LA CAN

Poule A : Zambie, Guinée, Egypte, Mali

Poule B : Sénégal, Soudan, Cameroun, Afrique du Sud

LES RéSULTATS

Zambie-Guinée : 1-0

Egypte-Mali : 0-0

Sénégal-Soudan : 1-1

Cameroun-Afrique du Sud: 1-3

Guinée-Egypte : 1-1

Mali-Zambie : 1-6

LE CALENDRIER

Jeudi 2 mars au Stade Levy Mwanawasa

13h : Soudan-Cameroun

16h : Afrique du Sud-Sénégal

Samedi 4 mars au Stade National Heroes Stadium

13h : Zambie-Egypte

Au Stade Levy Mwanawasa

13h : Guinée-Mali

Dimanche 5 mars au Stade National Heroes Stadium

13h : Soudan-Afrique du Sud

Au Stade Levy Mwanawasa

13h : Sénégal-Cameroun