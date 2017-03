CAN U20 : ZAMBIE-AFRIQUE DU SUD, LA FINALE AVANT LA LETTRE

Les demi-finales de la 20è édition de la CAN U20, Zambie 2017 débutent cet après midi au National Heroes Stadium avec la rencontre Zambie-Afrique du Sud. 24 heures plus tard, au stade Loewy Mwanawasa de N’Dola, le Sénégal en découdra avec la Guinée.

Pour la première demi-finale 100% anglophone, le pays hôte, la Zambie fait figure de favorite logique à de la rencontre. En tout cas, plusieurs facteurs plaident en faveur des juniors zambiens. Primo, la sélection zambienne est invaincue depuis le début du tournoi et a terminé la première phase avec la meilleure attaque (10 buts marqués) et la meilleure défense du tournoi (2 buts encaissés), secundo, elle évoluera devant son public, donc dans un stade acquis à 100% à sa cause et tertio elle est en grande confiance. Contrairement à son adversaire du jour, l’Afrique du Sud a déjà perdu et l’équipe a étalé beaucoup de lacunes derrière lors des matches de poules (6 buts encaissés en 3 sorties).

Avant la CAN, les deux équipes s’étaient rencontrées deux fois en amical pour deux succès des Zambiens. Mais, promet l’entraîneur de l’Afrique du Sud, Thabo Senong, cette fois-ci ce sera différent. «Pour cette demi-finale contre la Zambie, nous nous attendons à un match très difficile. Elle nous a battu à deux reprises récemment lors des matches amicaux disputés à deux semaines du coup d’envoi de la CAN. Mais cette fois-ci, ce sera une autre paire de manche, pour la beauté du football, je souhaite simplement que le meilleur gagne», a déclaré en conférence de presse le sélectionneur sud africain, Thabo Senong.

Désigné Homme du match de la rencontre Soudan-Afrique du Sud, Sibongakonke N. Mbatha abonde dans le même sens que son entraîneur et promet que son pays se battra jusqu’au bout pour chercher le ticket de la finale. «Je suis heureux de cette qualification pour la demi-finale qui permet à notre équipe d’être présente à la phase finale de la prochaine Coupe du monde. C’est une bonne nouvelle pour nous les joueurs. Pour la demi-finale contre la Zambie, ce sera un match très difficile mais nous allons donner le meilleur pour aller au bout, jouer la finale et remporter le trophée continental», a martelé le joueur.

La seconde demi-finale qui est un derby ouest-africain opposera le Sénégal et la Guinée, demain au stade Loewy Mwanawasa de N’Dola. Pour l’entraîneur sénégalais Joseph Koto, l’objectif de son pays est clair : c’est la qualification pour la finale. «La qualification étant dans la poche pour les demi-finales, nous avons un autre objectif, qui est de travailler sérieusement pour affronter la Guinée en vue de s’assurer une place en finale de la compétition», a ainsi déclaré le technicien. Au papier, l’équipe sénégalaise abordera la rencontre avec les faveurs du pronostic, mais la partie n’est pas gagnée d’avance pour les Lionceaux.

Les protégés de Joseph Koto ont tout intérêt à se méfier de leurs adversaires qui ont déjà atteint leur objectif principal, à savoir la qualification au Mondial et qui joueront donc sans pression. Les juniors sénégalais eux, n’ont pas le choix, ils doivent impérativement atteindre la finale pour espérer faire oublier la grosse désillusion de la dernière édition perdue à domicile devant le Nigeria. Lors de la phase de poules, le Sénégal a fait montre de beaucoup de caractères notamment contre le Soudan et l’Afrique du Sud où il été mené au score, mais à chaque fois les joueurs de Joseph Koto ont réussi à s’en sortir. Face aux Soudanais, les Lionceaux ont même joué en infériorité numérique pendant plus d’une heure, mais ils ont eu les ressources morales suffisantes pour arracher le partage des points en toute fin de partie (1-1).

Lors de la deuxième journée, les finalistes de la dernière CAN feront encore mieux en remontant deux buts contre l’Afrique du Sud, avant de s’imposer 4-3. Résultat : l’équipe s’est classée première de la poule avec 7 points, devant les Sud Africains qui totaliseront 6 points. La Guinée est donc avertie !

Aujourd’hui au National Heroes Stadium

16h : Zambie-Afrique du Sud

Jeudi 9 mars au Stade Loewy Mwanawasa de N’Dola

16h : Sénégal-Guinée

Championnat national : le PROGRAMME

DE LA 6è JOURNéE

Mercredi 8 mars 2017 au stade Mamadou Konaté

17h : Réal-CSD

19h : CSK-Mamahira

Au stade Modibo Keïta

17h : Stade malien-USFAS

19h : LC.BA-COB

Jeudi 9 mars à Koulikoro

Nianan-ASB

A Mopti

Sonni-US Bougouni

A Barouéli

AS Bakaridjan-Black star

Mercredi 15 mars 2017 au stade Modibo Keïta

17h : Djoliba-USC Kita

NB : Le match Onze Créateurs-ASOM est reporté à une date ultérieure

Cameroun : Nicolas NKOULOU FAIT UN BREAK AVEC LES LIONS indomptables

Un mois après le sacre à la CAN 2017, Nicolas Nkoulou a effectué un choix très fort. Dimanche, le défenseur central de 26 ans a annoncé qu’il met temporairement sa carrière internationale avec le Cameroun à l’arrêt. « Après la récente consécration en Coupe d’Afrique des Nations avec mes coéquipiers et frères, accompagnés par tout le peuple camerounais, ayant le sentiment du devoir accompli envers mon pays, j’ai décidé de faire une pause avec la sélection nationale. En pleine possession de mes moyens, je souhaite me concentrer sur les objectifs que je me suis fixé en club », s’est justifié le joueur de l’Olympique Lyonnais auprès du site Foot Mercato. En difficulté à l’OL où il n’a pas disputé une seule minute depuis son retour de la CAN, l’ancien Marseillais entend donc tout faire pour se relancer en club. Poussé vers la sortie lors du mercato d’hiver et tombé très bas dans la hiérarchie (4e choix), il doit rattraper son retard sur Emanuel Mammana, Mouctar Diakhaby et Mapou Yanga-Mbiwa. Quitte à sacrifier la sélection.

« Depuis le début de ma carrière, défendre les couleurs de mon pays a toujours guidé mes pas. Cette mission a constitué un moteur et été l’une de mes priorités. Cette décision a été vraiment difficile à prendre, et j’ai longtemps pesé le pour et le contre avant de m’y résoudre », a ajouté le Gone. « Elle me semblait nécessaire et répondait à mon objectif principal : revenir plus fort demain car un Lion ne meurt jamais. »

Malgré son égalisation décisive en finale, le Lion avait perdu son statut de titulaire en sélection durant la CAN. Reste que ce retrait s’ajoute à ceux de Carlos Kameni, Joël Matip, Alex Song, Eric-Maxim Choupo-Moting et à la mise à l’écart de Stéphane Mbia. Mais même sans leurs cadres, les Camerounais ont prouvé à la CAN qu’ils avaient largement les ressources nécessaires pour rebondir !