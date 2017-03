CAN U20 : LES CHIPOLOPOLOS CHAMPIONS D’AFRIQUE 2017

Comme il fallait s’y attendre, les Chipolopolo juniors ont battu le Sénégal (2-0) en finale de la 20è édition de la CAN U20. Les deux buts zambiens portent les signatures de Patson Daka (8è min) et de Edward Chilufya (35è min). Du coup, la Zambie écrit son nom au palmarès de la compétition. Le capitaine Solomon Sakala et ses coéquipiers ont écrit leur nom dans les annales du football zambien en devenant la deuxième équipe nationale à remporter un trophée continental après les seniors en 2012 lors de la CAN, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale.

Le bilan des protégés de Beston Chambeshi est éloquent. Ils ont réalisé un parcours sans faute en remportant 5 victoires en autant de sorties. En plus, ils ont terminé la compétition avec la meilleure attaque, 13 buts marqués et la meilleure défense, seulement 2 buts encaissés. Lors des matches de poule, Patson Daka et ses partenaires ont marqué 10 buts contre 2 encaissés. En demi-finale, ils ont marqué 1 but et 2 buts en finale.

Quant à leurs adversaires du jour, à savoir les Sénégalais, ils ont perdu successivement deux finales. Lors de la précédente CAN U20 organisée par le Sénégal, les Lionceaux (surnom de la sélection junior du Sénégal) sont tombés en finale devant leur public contre le Nigeria (1-0). Deux ans après, ils s’inclinent encore en finale contre une équipe zambienne qui ne leur a laissé aucune chance de rachat. « Le football, c’est comme ça, soit on gagne ou on perd. Quand nous avions gagné, nous étions les plus beaux. Aujourd’hui nous avons perdu, c’était notre destin.

Mais je pense que les garçons sont tombés les armes à la main, parce qu’ils ont quand même jouer le match. C’est dommage car j’ai mal pour mon peuple », déclare Joseph François Koto avant d’ajouter : « Sincèrement, je voulais gagner cette coupe pour mon peuple qui s’est beaucoup investi pour le développement du football. On a joué la finale en 2015 et par la grâce de Dieu on est revenu en 2017, peut être 2019 sera la bonne. Il faut continuer à travailler.

La Zambie en 2015 n’était pas dans le carré d’as, mais aujourd’hui, elle a remporté le trophée. On ne va jamais se décourager, on va continuer à travailler et on sera récompensé un jour », commentera l’entraîneur sénégalais, Joseph François Koto avant de conclure : « la coupe d’Afrique est terminée, on se projette sur le mondial. Nous sommes quatre pays africains (Zambie, Sénégal, Guinée et Afrique du Sud ndlr) qui vont représenter l’Afrique à la coupe du monde. Il faut qu’on s’unisse, de travailler ensemble pour essayer de bien représenter l’Afrique ».

Quant à son homologue zambien, Beston Chambshi, il estime que ce trophée est le fruit d’un long travail avant de rendre un vibrant hommage au peuple zambien. « Cette victoire est le fruit de la préparation que nous avons fait. Nous étions présents à l’édition précédente au Sénégal, nous n’avons pas eu la chance, mais voilà deux ans après nous remportons le trophée devant notre public. Je ne peux que remercier mes joueurs », dira Beston Chambshi avant d’ajouter : « Je rends un vibrant hommage au peuple zambien.

Ils nous ont soutenus depuis le début de cette compétition jusqu’à la fin. Je dirai même que cette victoire est une victoire du peuple zambien », conclura l’entraîneur zambien. Au terme de la compétition, le trophée du fair-play est revenu à l’Afrique du Sud tandis que celui du meilleur joueur du tournoi a été décerné à l’avant centre zambien, Paston Daka.

Avant la finale, le match du classement avait mis aux prises l’Afrique du Sud et la Guinée. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Guinéens, vainqueur (2-1). Les deux buts guinéens ont été marqués par Kathlego Mohamme (8è min csc) et Naby Bangoura (85è min) et l’unique but Sud-africain porte la signature de Liam Jonathan Jonathan Jordan (6è min). « Je suis très satisfait de ce résultat, on était conscient de l’enjeu de cette rencontre.

On savait qu’on allait souffrir puisque on est tombé sur une très bonne équipe sud-africaine qui joue très bien offensivement. Mais on savait aussi qu’elle avait une petite difficulté sur sa défense. Quand on regarde la physionomie de la rencontre, en première période, cette équipe pouvait tuer le match. Mais après quand on a apporté quelques corrections au niveau du milieu de terrain en injectant Naby Bangoura qui est capable d’éliminer deux ou trois joueurs ensemble. On a pu gérer le match en créant beaucoup d’occasions en seconde période.

Donc, je félicite beaucoup mes joueurs», analysera l’entraîneur guinéen Mandjou Diallo. Pour le Coach sud-africain, Thabo Kgagodi Krause Senong, son objectif c’était de donner un temps de jeu pour ses joueurs en vue de voir leurs évolutions. « Comme j’ai l’habitude de le dire, mon équipe a déjà atteint son objectif pour cette phase finale. On s’est qualifié pour la coupe du monde. Donc, je ne cherchais pas beaucoup de chose pour ce match. J’ai fait beaucoup de changement par rapport à mon effectif d’avant. J’ai fait jouer beaucoup de nouveaux joueurs. L’objectif, c’était de faire tourner pour que tous les joueurs puissent jouer et me permettre de voir l’évolution de l’équipe ».

Envoyés spéciaux