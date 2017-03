CAN U20 : LES AIGLONS VEULENT Y CROIRE

Une victoire de la sélection nationale face à la Guinée combinée avec un nul ou une défaite de l’égypte devant la Zambie propulserait le Mali en demi-finale

Les Aiglons n’ont plus leur destin en main. Lourdement battue 6-1 par la Zambie, mercredi lors de la deuxième journée de la phase de poules, la sélection nationale devra compter sur une conjonction de facteurs pour espérer prolonger son séjour en Zambie. Comme nous l’avons expliqué dans notre édition d’hier, lors de la dernière journée, les Aiglons devront battre la Guinée et en même temps espérer sur un nul ou une défaite de l’Egypte devant la Zambie.

La sélection zambienne est déjà qualifiée et assurée de terminer à la première place du groupe quels que soient les résultats de la troisième journée et cela risque de compliquer la tâche du Mali. En effet, il y a fort à parier que le pays hôte de la CAN fasse tourner son effectif lors de cette ultime journée de la phase initiale, ce dont pourrait profiter l’Egypte. Interrogé sur un éventuel remaniement de son effectif dans la perspective de la troisième journée, l’entraîneur zambien, Beston Chambeshi a répondu : «je n’ai pas un effectif fixe pour jouer tous les matches, j’ai beaucoup de joueurs dans mon équipe. Chaque match est important pour moi. Au prochain match contre l’Egypte, je ne peux pas dire que je vais aligner tel ou tel joueur. Mais une chose est sûre, on alignera les joueurs qui sont capables de nous donner satisfaction».

Mais le plus important pour les Aiglons n’est pas le résultat de cette rencontre, le destin des protégés de Baye Ba dépend d’abord de l’explication avec la Guinée que les nôtres se doivent de gagner à tout prix. C’est la première condition pour prétendre à la qualification et tout autre résultat sera synonyme d’élimination pour le capitaine Abdoul Karim Danté. Question : les Aiglons ont-ils les moyens de damer le pion aux Guinéens qui restent eux, aussi en course pour une place dans le dernier carré ? C’est difficile de répondre par l’affirmative, surtout après la piètre prestation des protégés de Baye Ba, mercredi contre la Zambie.

Tout se jouera donc entre trois pays : l’Egypte (2 points), la Guinée (1 point) et le Mali (1 point). Si l’Egypte bat la Zambie, elle se qualifiera quel que soit le résultat de Mali-Guinée. Mais en cas de nul ou de défaite des Pharaons juniors, le Mali et la Guinée peuvent en profiter chacun, mais à condition de gagner. Les Egyptiens sont donc maîtres de leur destin, ce qui n’est pas le cas pour les Aiglons et le Sily junior.

L’avant centre guinéen, Yamodou Touré pense que tout est possible pour son pays et affiche son optimisme pour la suite des événements. «On tient le bout, on a un point, la qualification est possible. On a un espoir d’aller en demi-finale. J’espère qu’on va gagner contre le Mali, je suis convaincu qu’on jouera la demi-finale», a-t-il confié après le nul inespéré de la Guinée face à l’Egypte (1-1, les Guinéens ont égalisé en toute fin de partie, ndlr).

Mais le capitaine des Aiglons, Abdoul Karim Danté et ses coéquipiers l’entendront-ils de cette oreille ? «Aujourd’hui (mercredi, ndlr) on n’a pas pu produire notre football. Nous sommes ensemble depuis plus de trois ans, mais on n’a jamais été autant dominé par une équipe. Très sincèrement j’ai été très surpris par l’ampleur du score. C’est la première fois qu’une équipe nous domine comme ça mais ça va nous servir de leçon», a réagi le capitaine malien après la déroute devant la Zambie. «On ne va pas baisser les bras parce qu’on a perdu contre la Zambie. Il reste un troisième match à jouer, tout est possible.

On va discuter entre nous, se donner la main pour faire un bon match contre la Guinée. Inch Allah ça ira», ajoutera Abdoul Karim Danté. «La Zambie était supérieure, elle mérite sa victoire et sa qualification », avouera son coéquipier Moussa Djénépo, avant d’évoquer le troisième et dernier match de poule. « Mathématiquement on n’est pas éliminé, il nous reste encore 90 minutes à jouer, on va continuer à travailler pour aller chercher la qualification».

Pour le défenseur Babou Fofana, le Mali a perdu une bataille, mais pas la guerre et tout le monde doit continuer d’y croire. «Nous demandons aux supporters et à l’ensemble du peuple malien de ne pas se décourager, Inch Allah, on se qualifiera lors de la troisième journée», dira celui qui a effectué sa première apparition en sélection, mercredi face à la Zambie.

Mercredi 1er mars au National Heroes Stadium

Mali-Zambie : 1-6

Buts d’Abdoul Karim Danté (6è min) pour le Mali; Fashion Junior, Sakala (8è min et 73è min), Emmanuel Junior Banda (26è min), Enock Mwepu (38è min), Moussa Diakité (55è min csc) et Edward Chilufya (66è min) pour la Zambie.

Arbitrage du Botswanais Joshua Bondo assisté du Seychelois Eldelaide et de l’Algérien Mokrane Gourari.

Mali : Samuel Diarra, Abdoul Karim Danté (cap), Siaka Bagayoko, Ousmane Diakité (Sidiki Maïga), Moussa Diakité, Boubacar Traoré (Babou Fofana), Moussa Djénépo (Ibrahima Koné), Mohamed Sangaré, Mamadou Fofana, Amadou Haïdara, Sékou Koïta. Entraîneur : Baye Ba.

Zambie : Manganiba Banda, Moses Nyondo, Prosper Chiluya, Solomon Sakala (cap), Fashion Junior Sakala, Enock Mwepu, Emmanuel Junior Banda, Shemmy Mayembé, Edward Chilufya (Chrispine Sakulanda), Patson Daka (Conlyde Luchanga), Boyd Siame Musonda (Harrison Chisala).

Entraîneur : Beston Chambeshi.

Guinée-Egypte : 1-1

But de Yamodou Touré pour la Guiné (79è min), Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla pour l’Egypte (37è min).

Arbitrage de Namibien, Jackson Pavaza assisté du Kenyan Gilbert Cheruiyot et du Congolais Nabina Sebutu.

LE PROGRAMME

Samedi 4 mars au stade N’dola

13h : Guinée-Mali

Au National Stadium Heroes

13h : égypte-Zambie

ILS ONT DIT…

Baye Ba, entraîneur des Aiglons : «Ce qui est arrivé aujourd’hui, peut arriver à toutes les équipes. On a vu des grands clubs et des grands entraîneurs perdre par des scores fleuves. Rien n’a marché pour mon équipe, mais cette défaite nous servira de leçon».

Frédéric Oumar Kanouté, ancien international malien : «Aujourd’hui, on ne peut pas trouver d’autre mot, si ce n’est la déception au niveau de la performance. Je pense qu’il a manqué à l’équipe un peu de patience dans le jeu. La Zambie a dominé en intensité, en bloc, ils étaient ensemble, ils ont joué avec beaucoup de solidarité».

Moatamed Gamal Abdelaziz, entraîneur égyptien : «Nous ne sommes pas habitués à jouer dans de telles conditions (terrain détrempé, ndlr). Nous reconnaissons que la Guinée, le Mali et la Zambie sont des bonnes équipes, mais nous avons encore espoir de nous qualifier pour les demi-finales».

Beston Chambeshi, entraîneur zambien : «Je suis très content de la qualification. Je suis également très heureux de rejoindre les grands entraîneurs qui ont qualifié une équipe zambienne à une phase finale de la Coupe du monde».

