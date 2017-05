CAN U17, Mali-Tanzanie 0-0 : AIGLONNETS, UNE COPIE A REVOIR

Un match nul 0-0 contre le petit poucet de la poule. Disons-le, sans ambages, les Aiglonnets sont passés à côté du sujet, hier face à la Tanzanie pour le compte de la première journée du groupe B.

Le capitaine Mohamed Camara et ses coéquipiers ont dominé le match de la première à la dernière minute et se sont créés plusieurs occasions nettes, mais, à l’arrivée, aucun but n’a été marqué. Si ce résultat ne compromet nullement les chances des champions d’Afrique en titre dans la course à la qualification pour les demi-finales, force est d’admettre que la prestation des protégés de Jonas Komla a semé le doute dans l’esprit des supporters. Non seulement les Aiglonnets ont étalé beaucoup de lacunes en attaque mais, plus inquiétant, l’équipe n’a jamais pu imposer son rythme à la partie. La faute, à la bonne organisation tactique et au «fighting spirit» (esprit combatif) des Tanzaniens d’une part, et d’autre part, au faible rendement des individualités de la sélection nationale.

Avec ce résultat, les champions d’Afrique en titre se mettent la pression et doivent impérativement réagir, jeudi, face, au Niger pour préserver intactes leurs chances de qualification pour le dernier carré. En tout cas, le nul contre les néophytes de Tanzanie est une mauvaise opération pour le capitaine Mohamed Camara et ses coéquipiers qui, jusque-là, tournaient, pourtant, avec une moyenne de deux buts par match. Lors des éliminatoires, comme dans les matches de préparation, les champions d’Afrique avaient plutôt séduit et il était difficile d’imaginer l’équipe échouer à reproduire cette copie contre les modestes Tanzaniens. Ont-ils sous-estimé leurs adversaires ? Cette question mérite d’être posée, quand on sait que, la veille du départ de l’équipe de Bamako, le sélectionneur national Jonas Komla avait déclaré que son objectif est de faire mieux que son prédécesseur, Baye Ba vainqueur de la dernière édition et finaliste de la Coupe du monde de la catégorie.

Jeudi, on saura si les champions d’Afrique en titre ont tiré tous les enseignements de leur contre-performance contre les Tanzaniens et s’ils sont capables de se mettre à la hauteur de l’événement. Il est clair que la mission ne sera pas facile contre le Niger qui boxe dans une catégorie supérieure à celle de la Tanzanie, mais Jonas Komla et ses protégés n’ont pas le choix. Ils doivent gagner ce match pour prouver que le faux pas contre la sélection tanzanienne n’était qu’un incident de parcours et qu’ils restent les meilleurs de la poule B. Contrairement aux Aiglonnets, les deux favoris de la poule A, le Ghana et la Guinée ont fait forte impression pour leur entrée en matière, dominant, respectivement, le Gabon (5-1) et le Cameroun (4-0). C’est dire qu’il y a des gros morceaux dans cette CAN et que la qualification pour la Coupe du monde, objectif visé par toutes les sélections, promet une belle bagarre.

Souleymane B. TOUNKARA

Lundi 15 mai au stade de l’Amitié de Libreville

Mali-Tanzanie : 0-0

Arbitrage du Nigérian Ferdinand Udoh Aniete assisté du Seychellois Gilbert Lista et du Comorien Soulaimane Amaldine.

Mali : Youssouf Koïta, Félix Kamaté, Mamadi Fofana, Mohamed Camara (c), Sémé Camara (Abdoul Salam Jiddou), Sibiri Keïta, Abdoulaye Diaby, Mamadou Samaké, Ibrahim Kané, Lassana N’Diaye (Hadji Dramé), Cheick Oumar Doucouré (Djémoussa Traoré). Entraîneur : Jonas Komla.

Tanzanie : Ramadhani A. Kabwili, Ally H. Nganzi, Nichson C. Kibabage, Dickson N. Job (c), Asad A. Juma, Mohamed A. Rashid (Israël Patrick) Enrick, Kibwana A. Shomari, Shabani Z. Ada, Ally H. Msengi, Yohana O. Mkomola, Kelvin N. Naftal. Entraîneur : Bakari N. Shime.

les résultats

et LE PROGRAMME

Gabon-Guinée : 1-5

Cameroun-Ghana : 0-4

Mali-Tanzanie :

le programme

Mercredi 17 mai

16 h : Guinée-Cameroun

18h : Ghana-Gabon

Jeudi 18 mai

16 h : Tanzanie-Angola

18h : Niger-Mali

Samedi 20 mai

16 h : Gabon-Cameroun

18h : Guinée-Ghana

Dimanche 21 mai

16 h : Mali-Angola

18h : Tanzanie-Niger

Demi-finales

Mercredi 24 mai

16 h : 1èA-2èB

16 h : 1èB-2èA

3è place

Dimanche 28 mai

16 h : Perdants des demi-finales

Finale

Dimanche 28 mai

16 h : Gagnants des demi-finales