CAN U17 : LES AIGLONNETS RESTENT MAîTRES DE LEUR DESTIN

Malgré le nul 0-0 concédé devant les modestes Tanzaniens, rien n’est encore perdu pour la sélection nationale cadette qui doit, simplement, gagner ses deux prochains matches afin de valider son billet pour les demi-finales

Les rencontres de la première journée de la poule B ont été joués lundi, au stade de l’Amitié de Libreville. En première heure, le Mali était opposé à la Tanzanie, tandis que le Niger et l’Angola s’affrontaient, en deuxième heure. Toutes les deux rencontres se sont soldées par des résultats nuls. Mais, contrairement, aux Maliens et Tanzaniens qui se sont neutralisés dos à dos sans marquer de buts, les filets ont tremblé, lors de la confrontation entre les cadets angolais et nigériens. Le Niger a frappé deux fois, en première période et s’acheminait vers une victoire mais, au retour, des vestiaires, l’Angola remettra les pendules à l’heure, en marquant 2 buts. Ce match nul avec des buts permet au Niger et à l’Angola de prendre la tête de la poule B, devant le Mali et la Tanzanie qui ont tort de ne pas marquer. Pour leur première sortie dans cette 12è édition de la CAN, Gabon 2017, les Aiglonnets peuvent nourrir beaucoup de regrets. Pas parce que l’arbitre nigérian Ferdinand Udoh Aniete a refusé un but parfaitement valable à Cheick Oumar Doucouré, mais en raison du nombre d’occasions qu’ils ont gâchées. Les protégés du sélectionneur national Jonas Komla ont dominé leurs adversaires de la tête et des épaules et auraient pu plier le match, dès la première période, mais l’équipe est complètement passée au travers du match, sur le plan offensif. Dès la 13è minute, Sibiri Keïta annonce la couleur pour la sélection malienne, avec ce coup franc qui sera claqué en corner par le gardien tanzanien. Dans la foulée, Sémé Camara obtient l’ouverture du score, mais se mélange les pédales au moment d’armer sa frappe (16è minute). La troisième occasion nette des champions d’Afrique en titre intervient, en fin de première période : une tentative de Sémé Camara qui terminera sa course dans les gangs du portier tanzanien, Ramadhani A. Kabwili (40è minute). Côté adverse, il n’y aura aucun tir cadré en 45 minutes ; on notera juste quelques corners qui ne donneront rien. En deuxième période, le sélectionneur Jonas Komla injecte du sang neuf dans son effectif. Il intègre, coup sur coup, deux attaquants, Hadji Dramé (3 buts lors des éliminatoires) et Djémoussa Traoré. Les champions d’Afrique en titre poursuivent leur domination sur la pelouse, mais rien ne bouge au tableau d’affichage. Quelques minutes plus tard, le technicien malien lance sa dernière cartouche dans la bataille, le milieu offensif Salam Ag Jiddou. Les alertes se multiplient dans la surface de réparation de Ramadhani A. Kabwili. Mais, les Tanzaniens résistent jusqu’au bout et arrachent le premier point de leur histoire dans une phase finale. Au coup de sifflet final, la déception était visible sur tous les visages, dans le camp malien. A commencer par le sélectionneur national, Jonas Komla. «Je félicite l’équipe tanzanienne pour cette bonne opposition. Les jeunes ont confondu vitesse et précipitation devant les buts. L’équipe devrait, d’abord, se mettre en place pour pouvoir bien contrer cette sélection tanzanienne. En première période, on a eu un sérieux problème et malgré les changements effectués au retour des vestiaires, on n’a pas réussi à contourner le bloc défensif de la Tanzanie», avouera le technicien malien. «Les jeunes n’ont pas su profiter du travail effectué, avant cette première sortie. D’ou les nombreuses occasions qu’ils se sont créées et qui n’ont pas été concrétisées. C’est dommage», ajoutera Jonas Komla, qui pense également que le manque de préparation, pour cause de suspension de la FIFA, a handicapé les Aiglonnets. «Le Mali a été suspendu pendant 45 jours, cela a beaucoup perturbé la préparation de l’équipe. Le programme initial prévoyait 5 matches amicaux internationaux qui ont été annulés pour cause de suspension. Nous avons dû nous contenter de quelques matches amicaux, au plan national. Je pense que cette situation a joué sur les jeunes», expliquera Jonas Komla. Après le match Mali-Tanzanie, le maigre public du stade de l’Amitié a assisté à l’explication entre l’Angola et le Niger. A la mi-temps, les Menas cadets menaient 2-0 au tableau d’affichage et se dirigeaient tranquillement vers une victoire facile. C’était compter sans les Angolais qui, au retour des vestiaires, auront les ressources morales et physiques suffisantes pour marquer deux buts et arracher le point du match nul. La deuxième journée sera disputée demain, jeudi. En première heure, l’Angola s’expliquera avec la Tanzanie et, directement après cette confrontation, le Mali se frottera au Niger. Une rencontre que le capitaine Mohamed B. Traoré et ses coéquipiers doivent, impérativement, gagner pour rassurer les supporters et, surtout, préserver toutes leurs chances de qualification pour les demi-finales. Envoyés spéciaux

Seïbou S. KAMISSOKO

Morimakan COULIBALY