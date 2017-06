CAN U17 : LES AIGLONNETS REÇOIVENT LEURS PREMIERS CADEAUX

La société Gagny Lah et Mansor design ont offert des cadeaux aux Aiglonnets qui ont été sacrés champions d’Afrique, le 28 mai dernier, à Libreville, au Gabon. Les cadeaux étaient composés de tissus bazins et d’objets divers. La cérémonie de remise des cadeaux s’est déroulée, le samedi 17 juin, à l’hôtel Columbus. «Nous avons décidé de récompenser les cadets qui ont ramené la coupe d’Afrique», dira Alou Lah, le représentant de la marque Gagny Lah. «La marque Gagny Lah encourage la jeunesse et le sport. Vous avez fait honneur au Mali, en remportant la coupe d’Afrique des cadets. Tout le monde est fier de vous et vous encourage dans la perspective de la Coupe du monde», conclura Alou Lah.

«Le Mali était tenant du titre et vous êtes revenus avec le trophée. Mansor design ne pouvait rester indifférent à votre travail. Nous vous remercions», dira, pour sa part, le promoteur de Mansor design, Ali Koné. Quant au sélectionneur national, Jonas Komla, il a adressé ses remerciements à la marque Gagny Lah et à l’entreprise de couture, Mansor design, avant d’ajouter que le geste des deux sociétés sera une source de motivation supplémentaire pour les Aiglonnets. «Je remercie toutes les Maliennes et tous les Maliens pour leurs bénédictions et leur soutien, pendant la compétition. Je sais que les bénédictions ne nous feront pas défaut pour les prochaines échéances, soulignera le technicien.

Les joueurs ont besoin du soutien de tout le peuple, j’espère que l’exemple de la marque Gagny Lah et de l’entreprise Mansor design fera tâche d’huile», complètera Jonas Komla.

Il convient de rappeler qu’en 2015, les deux sociétés ont offert des cadeaux à l’équipe de Baye Bah, après son sacre au Niger.

Ladji M. DIABY

—

Coupe des Confédérations : LE CAMEROUN RATE LE DEPART

Le Cameroun savait que ce serait dur et pourtant les Lions Indomptables y ont cru, avant de s’incliner sur la fin face au Chili (0-2) pour leur entrée dans cette Coupe des Confédérations. D’un coup de tête à bout portant, Vidal a ouvert le score sur un centre d’Alexis Sanchez, entré en jeu (0-1, 81e).

Puis, au terme d’une longue attente pour validation vidéo, Vargas a fait le break en reprenant à bout portant un tir contré du Gunner (0-2, 90e +2). Rageant, même si pour les hommes d’Hugo Broos qui ont accumulé les occasions en première période. Il a fallu moins d’une minute à Vargas pour trouver le poteau d’Ondoa !

Ensuite, le meilleur gardien de la CAN 2017 a maintenu les siens en vie en enchaînant plusieurs parades décisives, notamment face à Fuenzalida après son sombrero sur Teikeu, puis sur un centre-tir d’Isla ou encore en sortant au-devant d’un Diaz auteur d’un contrôle un peu long. Quelques instants après avoir manqué le cadre dans la surface, Vargas pensait, enfin tromper le dernier rempart des Lions, mais son but était finalement annulé à la vidéo, provoquant la colère noire de Vidal, qui l’avait lancé en profondeur.

Côté camerounais, après un premier quart d’heure catastrophique, les champions d’Afrique ont relevé la tête. Incisifs sur plusieurs pertes de balle chilienne, les Lions indomptables auront quelques situations mais le buteur du Besiktas, Abubakar butera sur le gardien adverse, avant que Moukandjo ne manque le cadre.

Ngadeu marquera de la tête sur coup-franc mais son but sera refusé pour une faute préalable. Beaucoup plus haut en seconde période, les Camerounais vont porter le danger dans le camp adverse, notamment sur un ballon légèrement trop long pour Moukandjo ou encore sur ce centre d’Anguissa qui a contraint Herrera à la parade. Et pourtant, après une première alerte sur une tête d’Isla à bout portant, les Camerounais ont fini par plier alors qu’ils n’étaient pas loin de trouver la faille. Après ce scénario forcément douloureux, les champions d’Afrique en titre sont condamnés à se rattraper, dès jeudi contre l’Australie, pour garder espoir…