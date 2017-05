CAN U17 : LES AIGLONNETS AMBITIONNENT D’EMBOîTER LE PAS A LEURS AîNES

Les Aiglonnets du Mali quittent Bamako, aujourd’hui, pour le Gabon, où ils participeront, du 14 au 28 mai prochain, à la phase finale de la CAN des moins de 17 ans. Le sélectionneur Jonas Komla et ses protégés poursuivront le reste de leur préparation dans la capitale gabonaise. 24h avant leur départ, le secrétaire général du ministère des Sports, Seydou Dawa, accompagné de son chef de cabinet, Youssouf Singaré et du président de la commission des jeunes de la FEMAFOOT, Sékou Massiré Sylla, a rendu visite aux joueurs internés, à Kabala et leur a remis le drapeau national. Cette visite a débuté par l’hymne national après la présentation des joueurs aux visiteurs, en présence du directeur du Centre d’entraînement pour Sportifs d’élite «Ousmane Traoré» de Kabala, Fanyéri Diarra. Dans une brève allocution, le secrétaire général du ministère des Sports expliquera aux joueurs qu’il est venu à Kabala pour leur transmettre le message de soutien et d’encouragement de l’Etat dans la perspective de la phase finale de la compétition et leur remettre le drapeau de la nation. « Nous sommes là, ce matin (hier, ndlr), pour vous apporter le soutien de nos plus hautes autorités et vous signifier, officiellement, de vive voix, que nous sommes derrière vous. Nous sommes avec vous», déclarera Seydou Dawa. «Vous représentez l’avenir, vous êtes des enfants », ajoutera-t-il, avant d’exhorter la sélection nationale des moins de 17 ans et ses encadreurs à rééditer l’exploit de 2015, à Niamey, en ramenant la coupe au Mali. «Vous méritez de défendre le trophée, parce que le Mali est détenteur de la dernière édition. Vos devanciers l’ont conquis à Niamey. Nous vous demandons de faire autant et de défendre les couleurs du Mali. Vous êtes les enfants de la République. Vous avez les bénédictions de tout le peuple malien», conclura le secrétaire général, Seydou Dawa. Le technicien, Jonas Komla s’est réjoui de la visite du secrétaire général du ministère des Sports et des responsables sportifs. «Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Le fait de venir nous rendre visite, aujourd’hui (hier, ndlr) prouve que nous avons le soutien de nos plus hautes autorités et du peuple malien», dira Jonas Komla. Par l’entremise du capitaine, Mohamed Camara, les Aiglonnets ont, clairement, affirmé qu’ils vont au Gabon pour emboîter le pas à leurs aînés qui ont glané le titre, il y a deux ans à Niamey (Niger). Faut-il le rappeler, le Mali est logé dans la poule B, en compagnie de la Tanzanie, du Niger et de l’Angola. Tandis que la poule A est composée du pays hôte (Gabon), du Ghana, du Cameroun et de la Guinée.

Seïbou S. KAMISSOKO