CAN junior, Zambie 2017 : MALI-L’EGYPTE, LE CHOC DE LA PREMIERE JOURNEE

Maliens et égyptiens font partie des favoris de cette 20è édition de la CAN. Leur confrontation promet une belle empoignade qui fait déjà saliver les supporters

Du 26 février au 12 mars, l’Afrique du football aura les yeux rivés sur la Zambie, pays organisateur de la 20è édition de la Coupe d’Afrique des nations junior. Huit nations, reparties en deux poules, prendront part à cette édition. La poule A est constituée par le Mali, la Zambie, la Guinée et l’Egypte, alors que la poule B regroupe le Sénégal, le Soudan, le Cameroun et l’Afrique du Sud. Le match d’ouverture opposera le pays hôte, la Zambie à la Guinée et le même dimanche en deuxième heure, le Mali sera face à l’Egypte.

Cette dernière rencontre s’annonce comme l’une des plus belles affiches de la compétition quand on sait que les Aiglons et les Pharaons font partie des prétendants sérieux au sacre. La sélection nationale junior est déjà arrivée en Zambie où le sélectionneur national, Baye Bah et ses joueurs ont élu leurs quartiers à l’hôtel Pretea. En l’absence du Nigeria, sorti par le Soudan lors du dernier tour des éliminatoires et 6 fois vainqueur de la compétition, l’Egypte est l’équipe la plus titrée (4 trophées) parmi les pays qui participent à cette CAN.

Les Pharaons vont essayer de décrocher une 5è consécration, alors que le Mali vise sa première couronne. Mais ce manque de référence sur l’échiquier continental ne devrait pas constituer un handicap pour les Aiglons qui ont les qualités techniques suffisantes pour dialoguer d’égal à égal avec n’importe quelle sélection africaine. Le Mali a été une fois finaliste (1989) et a terminé 3è en 2003. Pour le reste, les Aiglons ont été quatrièmes à quatre reprises (1995, 2001, 2013 et 2015). L’ossature de l’équipe de Baye Bah est constituée d’éléments qui ont été sacrés champions d’Afrique des cadets 2015 et médaillés d’argent à la Coupe du monde de la catégorie la même année. Entre autres on peut citer le gardien Samuel Diarra, les défenseurs Abdoul Karim Danté, Siaka Bagayogo, Mamadou Fofana, les milieux de terrain Sékou Koïta, Moussa Diakité, les attaquants Boubacar Traoré, Sidiki Maïga.

Le fait que ces joueurs se connaissent depuis plusieurs années et ont déjà évolué ensemble en sélection pendant la dernière CAN des cadets, peut être l’atout principal des Aiglons en Zambie. La première sortie contre le pays le plus titré parmi les huit nations présentes de cette 20è édition, sera déjà un test grandeur nature pour les nôtres.

Il faut impérativement négocier cette sortie initiale pour éviter toute pression et aborder les deux autres matches de poule avec sérénité. Après les Pharaons juniors, l’équipe de Baye Bah affrontera le pays hôte de la CAN, la Zambie avant de boucler la phase de poules contre la Guinée, le 4 mars.

Avant de s’envoler pour l’Afrique du Sud où les Aiglons ont effectué leur dernier stage de préparation, le technicien Baye Ba a clairement indiqué que son objectif est de remporter la CAN. «Notre objectif, c’est ramener la coupe. Les enfants sont motivés, ils sont décidés de faire honneur au peuple malien», a martelé le technicien. «On a fait une très bonne préparation, on a livré des matches amicaux à l’intérieur comme à l’extérieur.

Ce que les enfants ont prouvé, ils méritent sincèrement la confiance de tout un peuple. Et j’espère qu’avec la bénédiction et le soutien de tous les Maliens nous remporterons le trophée comme nous l’avions fait en 2015», a ajouté Baye Ba, avant d’assurer qu’il aura toutes les informations sur ses adversaires avant le coup d’envoi de la CAN. «Pour le moment on ne connaît pas assez le style de jeu de nos différents adversaires mais nous sommes en train de chercher les infos sur les trois équipes que nous affronterons lors de la phase de poules. Je suis persuadé qu’on aura les informations utiles sur nos adversaires avant la première rencontre», a confié le technicien.

B. THIERO

Dimanche 26 février au Stade National Heroes Stadium

15h : Zambie-Guinée

18h : Egypte-Mali