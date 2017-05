CAN 2019, Mali-Gabon : GIRESSE, «JE CONNAIS BIEN CETTE EQUIPE GABONAISE»

Le sélectionneur national a dévoilé hier la liste des 22 joueurs retenus pour le match Mali-Gabon qui se déroulera le 10 juin au stade du 26 Mars

Le sélectionneur des Aigles, Alain Giresse a dévoilé hier la liste des 22 joueurs retenus pour le match Mali-Gabon du 10 juin, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN, Cameroun 2019. D’entrée de jeu, le technicien français a avoué avoir eu beaucoup de difficultés pour faire sa sélection. «C’était compliqué de faire cette liste, comme vous pouvez le constater je n’ai pu avoir que 22 joueurs. Peut-être qu’il y aura un 23è avant le jour J», dira le sélectionneur national. «En cette fin de saison, poursuivra Giresse, il y a des joueurs qui ont tourné la page de l’équipe nationale, d’autres sont blessés, alors que ceux qui doivent changer de club, s’activent pour trouver un point de chute. C’est pour toutes ces raisons que j’ai fait appel à quelques jeunes joueurs», détaillera le sélectionneur national, avant de communiquer la liste des 22 joueurs sélectionnés pour cette première journée des éliminatoires de la CAN, Cameroun 2019. Parmi les 22 joueurs sélectionnés, 5 font leur grand retour au sein de la sélection nationale. Il s’agit des gardiens Aly Yirango (Saint Brieuc) et Germain Berthé (Horoya AC), des milieux de terrain Tongo Ahmed Doumbia (Toulousse FC), d’Adama Traoré (TP Mazembé) et de l’avant centre Cheick Fantamady Diarra (Tours, Ligue 2 française). Deux joueurs effectueront leur baptême du feu lors de cette rencontre Mali-Gabon, à savoir les défenseurs Boubacar Kiki Kouyaté (SC Lisbonne, Portugal) et Bakaye Dibassy (Amiens SC, Ligue 2 française). «Un groupe se renouvelle, les circonstances étaient là, il y a des joueurs qui apparaissent c’est-à-dire qu’ils viennent pour la première fois et il y a d’autres qui font leur grand retour. Il fallait ça compte tenu de la situation», a expliqué Alain Giresse» qui n’a retenu aucun joueur local pour cette rencontre Mali-Gabon. «Les joueurs locaux ne figurent pas sur la liste tout simplement parce que le championnat national était arrêté. Leur compétitivité est moyenne par rapport à ceux qui sont dans les clubs où le championnat était en cours. Même si ces joueurs n’ont pas beaucoup de temps de jeu, ils sont permanents et prêts à évoluer», a argumenté le technicien français, avant d’évoquer le programme de préparation de la sélection. «Nous allons faire une phase de notre préparation au Maroc, avant de venir l’achever à Bamako. Au Maroc, on s’adaptera à leur parcours sportif, leur état de forme. Ce sera une occasion pour les joueurs de rester concentrés, puisqu’ils sont en vacance. Si les joueurs restent ici à Bamako, ils vont être déconcentrés», dira l’ancien milieu de terrain des Bleus qui connaît bien le Gabon où il a commencé sa carrière d’entraîneur et qu’il a affronté en novembre dernier pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018 (0-0 à Bamako). «Je connais bien cette équipe gabonaise, elle a les mêmes problèmes que nous. Il y a beaucoup de joueurs gabonais qui seront absents. On connaît la caractéristique des joueurs gabonais et le style de leur jeu. C’est à nous de nous préparer et d’arriver à former une équipe suffisamment compétitive avec des joueurs qui puissent être capables malgré leur jeunesse d’être au niveau de cette rencontre», conclura Alain Giresse. Les Aigles du Mali sont logés dans la poule C, en compagnie du Gabon, du Burundi, de Djibouti et du Soudan du Sud.

Boubacar THIERO

LA LISTE DES 22

Gardiens (3) : Oumar Sissoko (Orléans), Aly Yirango (Saint Brieuc), Germain Berthé (Horoya AC).

Défenseurs (7) : Ousmane Coulibaly (Panathinaikos), Hamary Traoré (Reims), Salif Coulibaly (T.P Mazembé), Mohamed Oumar Konté (RS Berkane), Mahamadou N’Diaye (Troyes), Boubacar Kiki Kouyaté (SC Lisbonne), Bakaye Dibassy (Amiens SC).

Milieux (7) : Diadié Samassékou (Salzboureg RB), Mamoutou N’Diaye (RS Antwerp), Yacouba Sylla (Montpellier), Tongo Ahmed Doumbia (Toulousse FC), Adama Traoré (Rio AVE), Adama Traoré (TP Mazembé), Yve Bissouma (Lille).

Attaquants (5) : Moussa Doumbia (Arsenal Tula), Kalifa Coulibaly (La Gantoise), Cheick Fantamady Diarra (Tours), Adama Niane (Troyes), Lassana Coulibaly (Bastia).