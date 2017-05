CAN 2019 : LES AIGLES SE PRÉPARENT A CASABLANCA

La sélection nationale est à Casablanca depuis dimanche. Le technicien français, Alain Giresse et ses hommes préparent la première journée des éliminatoires de la CAN, Cameroun 2019. Les Aigles affronteront le Gabon, le 10 juin, au stade du 26 Mars.

Selon nos informations, 12 joueurs ont participé à la première séance d’entraînement, hier matin et dans l’après midi au centre de Casablanca. Retenus par leurs clubs qui disputaient les barrages en France, le gardien Oumar Sissoko (US Orléans), le défenseur Mahamadou N’Diaye (Troyes) et l’attaquant Adama Niane (Troyes) ont pris du retard.

Les 3 joueurs rejoindront le groupe aujourd’hui. Les manches retour des barrages se sont disputées dimanche. Troyes a obtenu le nul (0-0) sur le terrain de Lorient et monte en L1 grâce à sa victoire (2-1) au match aller. L’US Orléans et le gardien Oumar Sissoko jouaient leur survie en deuxième Division.

Vainqueur du Paris FC (1-0) en barrage retour, ils ont préservé leur place en Ligue 2, puisque l’équipe s’était déjà imposée 1-0 à l’aller. Moussa Doumbia (Arsenal Tula, Russie) est également en retard et n’a pas encore rejoint ses camarades au Maroc.

Pour cause de coupe CAF, les deux joueurs du TP Mazembé, Salif Coulibaly et Adama Traoré ne pourront, malheureusement, pas participé au stage, puisque les Corbeaux affrontent les Sud Africains de Supersport United d’Afrique, dimanche pour le compte de la 3è journée de la phase de poules de la C2.

Nos sources indiquent que Mamoutou N’Diaye (RS Antwerp, Belgique), Kalifa Coulibaly (La Gantoise, Belgique) et Adama Traoré du Rio Ave, seront également absents au stage marocain. Un vrai casse-tête pour le sélectionneur national, Alain Giresse.

Ladji M. DIABY

—

Championnat national : L’ASOM ENFONCE LE NIANAN

«Ça ne va pas dans mon équipe. Le Nianan a des problèmes. C’est dur pour nous. La situation commence à faire peur». L’entraîneur du Nianan, Issa Kolon Coulibaly, est inquiet pour ses joueurs qui n’y arrivent plus. Dimanche, l’équipe de Koulikoro a concédé sa 6è défaite en championnat, s’inclinant 0-2 devant l’ASOM, au compte de la 11è journée de la compétition. C’est le deuxième revers du technicien en trois matches avec le Nianan qu’il a repris en main, après son retour du Burkina Faso. Pour Issa Kolon Coulibaly, l’heure est grave et tout le monde doit se sentir concerné par la situation.

«Il y a beaucoup de choses à revoir. En tant qu’entraîneur, je fais mon boulot, mais une équipe ne se limite pas à un entraîneur ou aux joueurs. Il y a aussi les dirigeants, les supporters, tout le monde doit jouer sa partition pour la bonne marche du groupe», souligne l’ancien international qui prévient : «Les matches s’enchaînent, seules les équipes bien préparées peuvent tirer leur épingle du jeu». Le technicien a été contraint de quitter le Racing club de Bobo-Dioulasso à cause d’un problème de licence. «Au Mali nous n’avons pas encore passé la licence A. Nous avons suivi les cours, il ne reste que l’évaluation. Au Burkina Faso, les entraîneurs étrangers doivent, obligatoirement, avoir la licence A de la CAF. C’est ce qui m’a empêché de rester au Racing club», expliquera Issa Kolon Coulibaly.

Pour revenir à cette rencontre ASOM-Nianan, une mi-temps a suffi aux Olympiens de Missira pour plier le match. Les hommes d’Amadou Cissé ont marqué 2 buts en l’espace de 12 minutes. L’arrière gauche Birama Konaté a débloqué le tableau d’affichage pour les siens à la 20è minute et, peu après la demi-heure, Daouda Traoré portera le score à 2-0, en transformant un penalty consécutif à une faute du gardien du Nianan sur Lassine Traoré (32è min). L’ASOM terminera la partie à dix contre onze, suite à l’expulsion du gardien Adama Sidibé, coupable d’une vilaine faute sur Modibo Keïta (34è min). Score final : 2-0 pour l’ASOM qui compte désormais 17 points, contre 7 pour le Nianan.

Avant le match ASOM-Nianan, le public du stade Modibo Keïta avait, d’abord, assisté à l’explication entre Djoliba et l’US Bougouni. Une rencontre remportée par les Rouges qui n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires, largement battus 3-0. Mohamed B. Traoré (41è min), Oumar Kida (60è min) et Vincent H. Mounkoro (88è min c.s.c.). Avec ce nouveau succès, le Djoliba conforte sa troisième place, avec 25 points, contre 9 pour l’US Bougouni.

Ladji M. DIABY

Dimanche 28 mai au stade Modibo Keïta

ASOM-Nianan : 2-0

Buts de Birama Konaté (20è min), Daouda Traoré (32è min, s.p.).

Expulsion d’Adama Sidibé de l’ASOM (34è min).

Arbitrage de Bakary Coulibaly assisté de Mamadou Barry et Salif Diarra

ASOM : Adama Sidibé, Birama Konaté, Youssouf Diarra, Barou Sanogo, Lassine Sangaré, Daouda Traoré, Fodé Kouyaté (cap), Moussa Thiam (Mamadou Koné, 68è min), Oumar Traoré (Moussa Coulibaly, 76è min), Lassine Traoré, Cheick O. Sissoko (Fousseyni Bamba, 39è min). Entraîneur : Amadou Cissé.

Nianan : Mamadou Haïdara, Moussa Doumbia, Boubacar Fané, Issiaka K. Diarra (cap), Issiaka K. Diarra, Ousmane Samaké, Salika Dienta, Moussa Diarra (Amadou Kondé, 72è min), Abdoulaye Sanogo (Yaya Y. Diarra, 63è min), Modibo Keïta, Sidy S. Coulibaly (Oumar Dembélé, 48è min). Entraîneur : Issa Kolon Coulibaly.

Djoliba-US Bougouni : 3-0

Buts de Mohamed B. Traoré (41è min), Oumar Kida (60è min) et Vincent H. Mounkoro (88è min, c.s.c.).

Arbitrage de Dramane Sangaré assisté de Seydou Diakité et Sidy B. Coulibaly

Djoliba : Adama Keïta, Siaka Bagayoko, Nouhoum Kané, Broulaye Sangaré, Seydou Diallo (cap), Aliou Dieng (Mamadou Cissé, 74è min), Mamadou Kouyaté, Moussa Sissoko (Mahamadou M. Coulibaly, 80è min), Mohamed B. Traoré, Oumar Kida, Cheick Tidiane Niang (Mamadou Sow, 75è min). Entraîneur : Fanyeri Diarra.

US Bougouni : Lanseni Koné, Sidy Bouaré, Zamblé B. Bamba, Mahamadou K. Keïta (cap), Bourama Diawara, Vincent H. Mounkoro, Yacouba Koné (Moussa Sow, 74è min), Salif Coulibaly, Mamadou Timbiné (Abdoulaye Traoré, 46è min), Mamadou Kala Koné, Mahamadou Sangaré (Adama I. Koné, 21è min)