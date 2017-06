CAN 2019 : GABON, LA ZAMBIE EN ATTENDANT LE MALI

Afin de mieux aborder sa rencontre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, le Gabon a choisi d’affronter la Zambie en amical. Initialement prévu pour se tenir le 3 juin à Franceville, le match aura finalement lieu le 4 juin à Libreville. Après cette rencontre, les Panthères mettront le cap sur Bamako pour affronter les Aigles (10 juin). Le Gabon ambitionne la qualification pour le Cameroun, après sa CAN catastrophique à domicile en début d’année (élimination au premier tour de la CAN, ndlr).

Contrairement à mars lorsqu’aucune liste n’avait été publiée, la Fédération gabonaise de football et le sélectionneur José Antonio Camacho ont dévoilé, cette fois, une liste de 23 joueurs pour le match amical contre la Zambie et la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019. Neuf réservistes sont également placés en attente. Les têtes d’affiche Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, Ibrahim Ndong ou encore Denis Bouanga sont toutes présentes.

Tout frais retraité international, le gardien Didier Ovono manque en revanche à l’appel, tout comme André Biyogho Poko et Levy Clement Madinda ou encore Malick Evouna, sans doute, à court de forme et qui doit se contenter d’une place parmi les réservistes.

Les 23 Panthères : Yves Bitséki Moto (CF Mounana, Gabon), Donald Nze (AS Pélican, Gabon), Anthony Mfa Mezui (sans club), Lloyd Palun (Red stars/France), Aaron Ondele Appindangoye (Stade Lavallois/France), Yoann Claude Wachter (Sedan/France), Henri Junior Ndong Ngaleu (FK Suduva/Lituanie), Loîc Cédric Mbag Ondo (Islande), Junior Randal Oto’o Nue (Westerlo, Belgique), Johann Serge Obiang (Troyes/France), Bruno Ecuele Manga (Cardiff FC/Angleterre), Ibrahim Didier Ndong (Sunderland/Angleterre), Serge Junior Martinson Ngouali (Hammarby fotball/Suède), Franck Engongah Obame (El Grish/Egypte), Mario Junior Lemina (Juventus de Turin/Italie), Samson Mbingui (Raja de Casablanca/Maroc), Denis Athanas Bouanga (Tours FC/France), Luis Ameka Autchanga (CF Mounana, Gabon), Guelor Kanga Kaku (Etoile rouge de Belgrade/Serbie), Ulysse Daryl Obame Ndong (Lokomotiv GO/Bulgarie), Pierre Emerick Aubameyang (Dortmund/Allemagne), Axel Meye Me Ndong (Eskieseisport/Turquie), Aaron Salem Boupendza (Bordeaux/France).