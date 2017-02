CAN 2017 : LES LIONS INDOMPTABLES RUGISSENT A NOUVEAU

Les Camerounais ont mis fin à 15 ans de disette en remportant la 31è edition de la CAN face à l’Egypte battue 2-1. Ce sacre permet à la selection camerounaise de revenir à deux unités des Pharaons recordmen de la compétition

Le Cameroun brise la malédiction ! Battus sur la plus haute marche par l’Egypte en 1986 et 2008, les Lions Indomptables ont pris leur revanche en renversant 2-1 les Pharaons, dimanche pour s’adjuger la 5è Coupe d’Afrique de leur histoire, revenant ainsi à deux unités de leurs adversaires du jour. En difficultés pendant 45 minutes, les hommes d’Hugo Broos ont renversé les Egyptiens en seconde période dans un stade de l’Amitié de Libreville acquis à leur faveur.

Il fallait pourtant moins de deux minutes aux hommes d’Hector Cuper pour se procurer une grosse occasion. Lancé par Salah à la suite d’une erreur de placement d’Oyongo, El Said obligeait Ondoa à une belle parade au sol. Les Camerounais répliquaient par un pressing haut et une frappe de Siani pas suffisamment appuyée pour inquiéter El Hadary.

Mais la défense des Lions montrait quelques signes de fébrilité, ce qui ne pardonne pas face aux Pharaons. Trouvé à droite de la surface par Salah, Elneny profitait du retard de Teikeu pour tenter une frappe dans un angle fermé. Jusque-là impérial depuis le début du tournoi, Ondoa fermait mal son premier poteau et concédait l’ouverture du score (1-0, 22e). Quelques instants plus tard, deuxième coup dur pour le Cameroun puisque Teikeu, blessé, devait céder sa place à Nkoulou. Derrière, la domination restait en faveur des Lions, mais comme souvent, le bloc égyptien est difficile à prendre à revers et Bassogog ne profitait pas d’une sortie ratée d’El Hadary en manquant le cadre. Trop timide lors du premier acte malgré 63% de possession, le Cameroun accélérait au retour des vestiaires sous l’impulsion d’Aboubakar, entré à la place de Tambe. Le déchet technique des hommes d’Hugo Broos les empêchait d’abord de se procurer des occasions nettes.

Mais tout à coup sur un mauvais renvoi de la défense adverse, Moukandjo centrait pour Nkoulou qui prenait le meilleur sur Hegazy pour égaliser d’une tête à bout portant (1-1, 58e) ! La confiance avait clairement changé de camp, les Camerounais jouaient plus latéralement, Aboubakar s’essayait à des passements de jambes et la pression se faisait sentir sur le but d’El Hadary. Trouvé dans la surface par Bassogog, Moukandjo était piégé par un rebond et frappait au-dessus. Mais comme un symbole, la délivrance venait d’Aboubakar qui effaçait superbement Gabr dans la surface avant de marquer le but du sacre d’une demi-volée (1-2, 88e). Le Cameroun peut jubiler ! Et dire que dans deux ans, les Lions accueilleront la prochaine CAN !

L’équipe-type de la CAN

Gardien : Fabrice ONDOA (Cameroun). Défenseurs : Modou Kara MBODJI (Sénégal), Ahmed HEGAZY (Egypte), Michael NGADEU (Cameroun). Milieux de terrain : Charles KABORE (Burkina Faso), Daniel AMARTEY (Ghana), Bertrand TRAORE (Burkina Faso), Christian ATSU (Ghana), Mohamed SALAH (Egypte). Attaquants : Christian BASSOGOG (Cameroon), Junior KABANANGA (DR Congo). Remplaçants : Essam EL HADARY (Egypte), Cheikhou KOUYATE (Sénégal), Prejuce NAKOULMA (Burkina Faso), Aristide BANCE (Burkina Faso), Benjamin MOUKANDJO (Cameroun), ZEZINHO (Guinée Bissau), M’Bark BOUSSOUFA (Maroc)

LE PALMARèS DE LA CAN

1957 au Soudan, Égypte- Éthiopie : 4-0

1959 en Égypte, Égypte- Soudan : 2-1

1962 en Éthiopie, Ethiopie-Egypte : 4-2 (a.p)

1963 au Ghana, Ghana-Soudan : 3-0

1965 en Tunisie, Ghana-Tunisie : 3-2 (a.p)

1968 en Éthiopie, Zaire-Ghana 1-0

1970 au Soudan, Soudan-Ghana : 1-0

1972 au Cameroun, Congo-Mali : 3-2

1974 en Égypte, Zaire-Zambie : 2-2 et 1-0

1976 en Éthiopie, Maroc-Guinée : 1-1

1978 au Ghana, Ghana-Ouganda : 2-0

1980 au Nigeria, Nigéria-Algérie : 3-0

1982 en Libye, Ghana-Libye : 1-1 (5-4 t.a.b)

1984 en Côte d’Ivoire, Cameroun-Nigeria : 3-1

1986 en Égypte, Egypte-Cameroun : 0-0 (5-4 t.a.b)

1988 au Maroc, Cameroun-Nigeria : 1-0

1990 en Algérie, Algérie-Nigeria : 1-0

1992 au Sénégal, Côte d’Ivoire-Ghana : 0-0 (11-10 t.a.b)

1994 en Tunisie, Nigeria-Zambie : 2-1

1996 en Afrique du Sud, Afsud-Tunisie : 2-0

1998 au Burkina Faso, Egypte-Afrique du Sud : 2-0

2000 au Nigeria-Ghana, Cameroun-Nigeria

2002 au Mali, Cameroun-Sénégal : 0-0 4-3 t.a.b

2004 en Tunisie, Tunisie-Maroc : 2-1

2006 en Égypte, Égypte-Côte d’Ivoire : 0-0 4-3 t.a.b

2008 au Ghana, Égypte-Cameroun : 1-0

2010 en Angola, Égypte-Ghana : 1-0

2012 au Gabon et en Guinée Equatoriale, Zambie-Côte d’Ivoire : 0-0 (8-7 t.a.b.)

2013 en Afrique du Sud, Nigeria-Burkina Faso : 1-0

2015 en Guinée équatoriale, Côte d’Ivoire-Ghana : 0-0 (9-8 t.a.b.)

2017 au Gabon, Caméroun-égypte : 2-1

CAN 2017: TOUS

Les résultaTs

Gabon-Guinée-Bissau : 1-1

Burkina Faso-Cameroun : 1-1

Algérie-Zimbabwe : 2-2

Tunisie-Sénégal : 0-2

Côte d’Ivoire-Togo : 0-0

RD Congo-Maroc : 1-0

Ghana-Ouganda : 1-0

Mali-Égypte : 0-0

Gabon-Burkina Faso : 1-1 Cameroun-Guinée-Bissau : 2-1

Algérie-Tunisie : 1-2

Sénégal-Zimbabwe : 2-0

Côte d’Ivoire-RD Congo : 2-2

Maroc-Togo : 3-1

Ghana-Mali : 1-0

Egypte-Ouganda : 1-0

Cameroun-Gabon : 0-0

Guinée Bissau-Burkina : 0-2

Sénégal-Algérie : 2-2

Zimbabwe-Tunisie : 2-4

Maroc-Côte d’Ivoire : 1-0

Togo-RD Congo :1-3

Egypte-Ghana : 1-0

Ouganda-Mali : 1-1

QUART DE FINALES

A Libreville

Burkina Faso-Tunisie : 2-0

A Franceville

Sénégal-Cameroun : 0-0 (4-5, t.a.b)

RD Congo-Ghana : 1-2

égypte-Maroc : 1-0

DEMI-FINALES

Egypte-Burkina Faso : 1-1 puis 4-3 t.a.b

Cameroun-Ghana : 2-0

MATCH DE CLASSEMENT

Burkina Faso-Ghana : 1-0

FINALE

Egypte-Cameroun : 1-2