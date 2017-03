CAN 2017 : LE VAINQUEUR EMPOCHERA DEUX MILLIARDS ET DEMI DE FRANCS CFA

6Le vainqueur de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations, Gabon 2017 empochera la coquette somme de 4 millions de dollars (environ 2,4 milliards de F cfa) contre 1,5 millions de dollars (environ 900 millions de F cfa) pour la précédente édition, soit une hausse de 166%. Cette année, la Confédération africaine de football (CAF) a augmenté les dotations aux équipes nationales et aux clubs participant aux compétitions africaines des clubs pour le cycle quadriennal, 2017-2020. Une période qui inclut les CAN 2017 et 2019.

Lors de la précédente édition, le finaliste malheureux a empoché 1 million de dollars (environ 600 millions de F cfa), mais cette année, il gagnera le double, c’est-à-dire 2 millions de dollars (environ 1,2 milliard de F cfa), soit une hausse de 100%. Les équipes éliminées en demi-finalistes de la CAN gagneront 1,5 million de dollars (environ 900 millions de F cfa), une somme que gagnait le vainqueur de la CAN.

Quant à celles qui sont tombées en quarts de finale, elles recevront chacune une enveloppe de 800 000 dollars (environ 480 millions de F cfa). Les troisièmes des poules c’est-à-dire le Gabon, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Mali, percevront chacun 575 000 dollars (environ 345 millions de F cfa) tandis que les quatrièmes des groupes (Guinée-Bissau, Zimbabwe, Togo et Ouganda) auront chacun 475 000 dollars (environ 285 millions de F cfa).

Il convient de dire que l’instance dirigeante du football continental a déjà fait une avance de 150 millions de F cfa aux différentes sélections. Selon nos sources, les enveloppes ont été remises avant le coup d’envoi de la CAN. Si on déduit ces 150 millions de F cfa des 345 millions que notre pays doit percevoir en tant que troisième de sa poule, il restera environ 200 millions de F cfa.

C’est suite au contrat qu’elle a signé avec Total, que la Confédération africaine de football (CAF) a revu à la hausse les primes de la CAN et des deux coupes africaines des clubs, à savoir la Ligue des champions d’Afrique et la coupe de la Confédération (C2). Les primes accordées aux sélections de catégories d’âge sont également augmentées.

Si les Aiglons (la sélection nationale junior) et les Aiglonnets (sélection nationale cadette) parviennent donc à faire mieux que les Aigles (les deux sélections sont qualifiées pour la phase finale), ils permettront sans doute à la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) de renflouer sa caisse.

Pour mémoire le vainqueur de la CAN U20 percevra 250.000 dollars (environ 150 millions de F cfa), contre 150.000 dollars pour la CAN U17 (environ 90 millions de F cfa). Pour la Ligue des champions d’Afrique à laquelle participeront le Stade malien et le Réal, la dotation du champion d’Afrique est fixée à 2,5 millions de dollars (environ 1,5 milliard de F cfa), alors que l’équipe sacrée en coupe de la Confédération empochera 1,250 millions de dollars (environ 750 millions de F cfa). C’est le Djoliba et les Onze Créateurs qui défendront les couleurs du Mali dans cette compétition.

L. M. DIABY

—

LES RESULTATS ET LE CALENDRIER DE LA CAN

Les résultats

Gabon-Guinée-Bissau : 1-1

Burkina Faso-Cameroun : 1-1

Algérie-Zimbabwe : 2-2

Tunisie-Sénégal : 0-2

Côte d’Ivoire-Togo : 0-0

RD Congo-Maroc : 1-0

Ghana-Ouganda : 1-0

Mali-Égypte : 0-0

Gabon-Burkina Faso : 1-1 Cameroun-Guinée-Bissau : 2-1

Algérie-Tunisie : 1-2

Sénégal-Zimbabwe : 2-0

Côte d’Ivoire-RD Congo : 2-2

Maroc-Togo : 3-1

Ghana-Mali : 1-0

Egypte-Ouganda : 1-0

Cameroun-Gabon : 0-0

Guinée Bissau-Burkina : 0-2

Sénégal-Algérie : 2-2

Zimbabwe-Tunisie : 2-4

Maroc-Côte d’Ivoire : 1-0

Togo-RD Congo :1-3

Egypte-Ghana : 1-0

Ouganda-Mali : 1-1

QUART DE FINALES

A Libreville

Burkina Faso-Tunisie : 2-0

A Franceville

Sénégal-Cameroun : 0-0 (4-5, t.a.b)

RD Congo-Ghana : 1-2

égypte-Maroc : 1-0

LE CALENDRIER

DEMI-FINALES

Jeudi 2 février à Franceville

19h : Cameroun-Ghana

MATCH DE CLASSEMENT

Samedi 4 février à Port-Gentil

19h : Perd 29-Perd 30

FINALE

Dimanche 5 février à Libreville

19h : Vainq 29-vainq 30