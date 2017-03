CAN 2017 : LA VENTE DES BILLETS A ETE LANCEE HIER

La vente des billets pour les 32 matches de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2017), prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février, a commencé hier.

Les billets coûteront entre 500 et 40.000 F cfa, a indiqué le Comité d’organisation de la CAN (COCAN), avec des tarifs différents pour la cérémonie d’ouverture du samedi 14 janvier à Libreville (de 2.000 à 20.000 F cfa).

Les billets, 500.000 au total selon un porte-parole du COCAN, seront en vente dans les perceptions et les trésoreries des quatre villes hôtes, Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem. Cette dernière ville dans le nord du Gabon inspire quelques inquiétudes aux organisateurs. En fin de semaine dernière, la ministre des Sports, Nicole Assélé, s’est préoccupée des retards dans la finition du nouveau stade de 20.000 places.

—

Championnat d’Angleterre : LA SERIE CONTINUE POUR CHELSEA

Un succès court, mais précieux. Chelsea a engrangé une belle victoire sur la pelouse de Sunderland pour le compte de la 16e journée de Premier league. Et c’est d’un héros totalement inattendu qu’est venue la lumière au Stadium of Light.

C’est en effet Cesc Fabregas qui a ouvert la marque à la 40e minute. L’ancien joueur du Barça n’est pas exactement considéré comme un rouage essentiel dans le groupe d’Antonio Conte cette saison, mais a été décisif ce soir. Pedro échappe à deux tacles pour trouver Cesc, lequel effectue un une-deux avec Willian avant d’aller tromper Pickford. 1-0. Un petit moment d’inattention de la défense hargneuse des locaux aura suffit aux Blues.

Chelsea a tpujours autant de mal en seconde période. Diego Costa aussi face à Kone et Djilobodji. Sunderland guette les Londoniens en contre peu après le repos, Januzaj manque de tromper Courtois sur un très bon travail signé Defoe.

Chelsea pousse. Willian prend le meilleur sur Kone et voit sa frappe, déviée par le défenseur de Sunderland, rebondir sur la transversale (52e).

Les locaux sont toujours aussi menaçants et Borini manque sa frappe à l’heure de jeu sur une belle opportunité. Chelsea encore à 5 minutes de la fin quand Fabregas trouve Wilian sur un service astucieux, mais ce dernier bute sur Pickford. Le danger guettera les visiteurs jusqu’au bout. Van Aanholt, butera même sur Courtois à la 93e minute… 0-1 score final.

A l’instar des Blues, Liverpool, Manchester City et Manchester United se sont imposés lors de cette 16è journée de Premier league, alors qu’Arsenal s’est incliné 1-2 contre Everton.