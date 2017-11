CAN 2017 de Maracana : LE TOURNOI PROMET DU SPECTACLE

Le coup d’envoi de la 6è édition du championnat d’Afrique de Maracana a été donné le mercredi 18 octobre au Palais des sports Salamatou Maïga de l’ACI 2000. La cérémonie d’ouverture était présidée par le chef de cabinet du ministre des Sports, Youssouf Singaré, en présence de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire au Mali, Ismaël Yattara, du président de la Fédération internationale de Maracana association et discipline associées (FIMAA), Bleu Charlmagne et du président de la Fédération malienne de maracana association et discipline associées (FMADA), Mamadou Dipa Fané. Cette 6è édition du championnat d’Afrique regroupe huit pays africains : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée Conakry, le Mali, le Niger et le Canada (la sélection canadienne participe au tournoi en tant qu’invitée).

Exceptés le Cameroun et le Canada, les autres pays en lice sont représentés par deux équipes, les vétérans (45 ans et plus) et les seniors (35 à 45 ans). Le match inaugural qui a mis aux prises les vétérans du Mali et leurs homologues de la Guinée, a tourné à l’avantage des nôtres, larges vainqueurs 3-0. L’équipe guinéenne qui est à sa première participation au tournoi, n’a pu rien faire contre les vétérans maliens. Bien servi par Janvier Abouta, Oumar Traoré a ouvert le score pour le Mali, après seulement quatre minutes de jeu.

Dominateurs dans tous les compartiments de la rencontre, le capitaine Moussa Fomba, ancien joueur de l’USFAS et ses coéquipiers vont doubler la mise, juste avant la pause suite à un penalty de Mohamed Traoré (2-0, 9è min), avant de tuer le suspense à la reprise, grâce au même Mohamed Traoré

La deuxième sortie des vétérans maliens était prévue, hier jeudi, contre le Burkina Faso. Contrairement aux Maliens, les vétérans du Bénin ont eu toutes les peines du monde, avant de venir à bout des Nigériens. Il a fallu, en effet, attendre la séance des tirs aux buts pour voir les Béninois s’imposer 4-3, devant une sélection nigérienne très combative (0-0, à l’issue du temps réglementaire). Pas de problème, en revanche pour l’équipe Senior de la Côte d’Ivoire qui a dominé 3-1 le Canada. Les équipes ont été reparties en deux poules et les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales. Chez les Seniors au nombre de dix pays, ils ont également été répartis en deux groupes et les quatre premiers disputeront les quarts de finale.

Le représentant du ministre des sports s’est réjoui de l’organisation de la compétition au Mali et a remercié la Fédération internationale de maracana association et discipline associées (FIMAA) pour le choix porté sur notre pays. «C’est un honneur pour le Mali d’abriter cette 6è édition du championnat d’Afrique de maracana, malgré la crise sécuritaire que traverse notre pays. Au nom du gouvernement du Mali, nous disons merci à la Fédération internationale de maracana association et discipline associées et à l’ensemble des pays participants et leur disons Aw bissimila en terre africaine du Mali», dira Youssouf Singaré.

Seïbou S.

KAMISSOKO