CAN 2017 : CAMEROUN, LA LOI DU MEILLEUR ET DU PLUS FORT

Les Lions indomptables sont de retour. Hier, ils ont remporté leur cinquième couronne de champions d’Afrique en battant l’Egypte 2-1 au terme d’une finale à rebondissements. En effet, les Camerounais ont été menés 1-0 par les Pharaons qui ont ouvert le score à la 22è minute par Mohamed Naser Elneny mais au retour des vestiaires, les Lions indomptables ont remis les pendules à l’heure grâce à Nicolas Nkoulou (60è minute) avant de prendre l’avantage au tableau d’affichage en fin de partie (but de Vincent Aboubakar, 89è minute). Le Cameroun qui restait sur deux échecs en autant de finales contre l’Egypte (1986 et 2008), prend ainsi sa revanche et coiffe sa cinquième couronne après les sacres de 1984, 1988, 2000 et 2002. Aussi, les Lions indomptables mettent fin à une longue série d’invincibilité des Pharaons qui restaient sur la bagatelle de 24 matches sans défaite en phase finale de la CAN.

Et dire que 14 des 23 joueurs sélectionnés par le technicien belge du Cameroun, Hugo Broos, participaient cette année à leur première phase finale ? Il convient également de rappeler que la sélection camerounaise a réalisé un parcours sans faute lors de cette CAN, Gabon 2017. Lors de la phase de poules, le capitaine Moukandjo et ses coéquipiers ont fait une victoire et deux nuls, terminant deuxièmes du classement derrière le Burkina Faso. En quarts de finale, ils écarteront l’un des grands favoris de la compétition, le Sénégal battu 4-3 dans la séance des tirs au but. En demi-finale les désormais quintuples champions d’Afrique feront tomber un autre favori de la CAN, le Ghana dominé 2-0.

Hier, les Lions indomptables ont terminé en beauté en s’imposant 2-1 devant les sextuples champions d’Afrique après avoir été menés 1-0 au score. Les Camerounais reviennent ainsi au sommet du football continental, 15 ans après leur dernier sacre au Mali face au Sénégal (2002). Par la même occasion, ils permettent au technicien belge Hugo Broos de soulever le premier trophée international de sa carrière. Le Cameroun succède au palmarès à la Côte d’Ivoire qui avait été sacrée en 2015 en Guinée Equatoriale contre le Ghana.

La troisième place du tournoi est revenue au Burkina Faso qui a remporté la médaille de bronze en s’imposant 1-0 devant le Ghana (but d’Alain Traoré). La CAN, Gabon 2017 terminée, les regards sont désormais tournés vers la CAN 2019 qui se déroulera…au Cameroun.

S. B. TOUNKARA