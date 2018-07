Campagne présidentielle : MAMADOU DIARRA MULTIPLIE LES RENCONTRES

Après le lancement de la campagne présidentielle le 7 juillet dernier, le « candidat des jeunes», Mamadou Diarra, a aussitôt animé une conférence de presse pour expliquer son projet de société. Ensuite, il est allé à Kayes pour tenir son premier meeting au cours duquel l’ancien ministre de l’Economie et des Finances a expliqué sa vision qui consiste à construire une société de développement productif.

Le week-end dernier à Bamako, Mamadou Diarra a rencontré les jeunes de Lafiabougou, Badalabougou et Banankabougou pour aborder les différents aspects de son programme, notamment l’emploi des jeunes et l’éducation.

Ces échanges ont permis aux jeunes de donner leur point de vue sur le système éducatif et le contexte actuel de l’emploi des jeunes. Pour le candidat Mamadou Diarra, notre pays doit se débarrasser des anciennes pratiques pour se lancer dans des projets réalisables. «L’ère n’est plus aux promesses politiques non réalisables. Nous voulons créer un Mali prospère et proposer aux Maliens des vrais projets de satisfaction», a-t-il déclaré.

Le candidat des «jeunes» compte se rendre dans le pays profond de notre pays pour échanger, proposer et recueillir les préoccupations de la population. Dans sa démarche, le candidat a choisi d’expliquer ses fortes convictions pour la conquête de Koulouba.

La stratégie de campagne de Mamadou Diarra est axée sur les rencontres avec les couches sociales, notamment les jeunes et les femmes. Il a ainsi opté pour une large diffusion de ses ambitions à travers des conférences de presse, des émissions, débats à la radio et télévision, sur des réseaux sociaux. Pour des jeunes de Badalabougou, c’est le «candidat idéal pour un Mali en difficulté».

Sur des affiches géantes à travers la ville de Bamako, Mamadou Diarra promet «un jeune, un emploi», ce qui fait de lui le candidat adulé des jeunes à Bamako et à l’intérieur du pays.

Amadou SOW