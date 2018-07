Campagne électorale : NIONO SE MOBILISE POUR LA RÉÉLECTION DU PRÉSIDENT IBK

Le samedi dernier au stade municipal de Niono, le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadou Konaté et ses invités (notamment certains de ses collègues du gouvernement) ont été accueillis vers 10 heures sous les applaudissements de la population sortie massivement pour écouter le message du fils du terroir. La délégation a fait le déplacement à Niono à l’initiative du Club des amis du ministre Hamadou Konaté. A l’occasion, le visiteur de marque a exhorté les populations à retirer leurs cartes d’électeur et à voter massivement pour le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Il faut reconnaitre qu’ici le taux de retrait des cartes d’électeur est très bas. Le constat est que sur 10 personnes, seulement une personne a sa carte d’électeur à Niono.

La cérémonie a été marquée par plusieurs témoignages à l’adresse du ministre et du président de la République. Et c’est justement en reconnaissance de ses bienfaits que des habitants de Niono ont créé un club pour, à travers le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, soutenir le président de la République. Composé de 66 associations et regroupements, le club des amis de Hamadoun Konaté de Niono entend mieux faire connaître les réalisations du président sortant, mais aussi expliquer son programme pour le développement du Mali pour les cinq prochaines années.

« Nous préférons la continuité à l’état actuel où nous sommes au Mali que de recommencer avec une autre équipe», a lancé le président du club, Aliou Barry. Leur motivation à accompagner le candidat IBK réside, selon lui, dans les vastes chantiers qu’il a entrepris surtout par rapport aux forces de sécurité et de la défense et pour la relance économique de notre pays. Pour mieux convaincre l’auditoire, Aliou Barry a expliqué que la paix a un prix. «Alors, nous devons continuer avec IBK pour l’unité, l’intégrité, la cohésion du Mali », a-t-il lancé.

Hamadou Konaté, le parrain du club, s’est dit fier de la population de Niono pour cette reconnaissance des efforts du président de la République dans sa quête du développement du pays et du retour définitif de la paix. Emu et satisfait, le ministre Konaté reconnaît ne pas être surpris de ce soutien. «Niono est un grand cercle. La population d’ici est cosmopolite, elle est unie dans la grandeur et dans la haute idée qu’elle se fait du Mali. C’est pourquoi, elle s’engage pour la réélection du président de la République. Cet engagement est une reconnaissance pour tout ce qu’IBK a fait pour le Mali et qu’il souhaite continuer à le faire. Tout le monde est conscient que le président IBK a pris un Mali accroupi et aujourd’hui le pays est debout et doit marcher fièrement», a commenté le ministre.

Par rapport au faible taux d’enlèvement des cartes d’électeur, Hamadou Konaté reste convaincu que Niono se mobilisera pour l’améliorer et pour voter massivement en faveur du candidat IBK. Car, Niono, dit-il, «reconnaît IBK et est fière du président et souhaiterait continuer à être fière».

Le ministre n’est pas allé à Niono les mains vides. Il a remis 5 motos tricycles et des matériels d’assainissement aux différents quartiers de la ville. La cérémonie a pris fin avec une prière pour la paix au Mali et pour une élection apaisée. Hamadou Konaté a, par ailleurs, procédé à la pose de la première pierre d’un jardin d’enfants dans le quartier Attbougou.

Mariam A. TRAORÉ

AMAP-Ségou