CAF : AHMAD AHMAD, LA SURPRISE DU CHEF

Le Malgache a été élu hier nouveau président de l’instance dirigeante du football africain

C’est la fin du règne de l’omnipotent président de la CAF, Issa Hayatou. A la tête de l’instance dirigeante du football continental depuis 1988, le Camerounais a été battu hier par le président de la Fédération malgache de football, Ahmad Ahmad qui a obtenu 34 voix contre 20 pour son adversaire qui briguait un 8e mandat. Président de la Fédération malgache de football, mais également sénateur et anciennement ministre, Ahmad Ahmad a bénéficié d’une dynamique favorable avec le soutien des 14 fédérations de la Cosafa (Conseil des fédérations d’Afrique australe). Après avoir modelé les statuts avec habileté pour écarter notamment Jacques Anouma en 2013, aboli l’âge limite pour la présidence, ou encore repoussé la mise en place du nombre maximum de trois mandats autorisés, Issa Hayatou commençait à être beaucoup plus contesté. Signe qui ne trompe pas, l’ex-président par intérim de la FIFA a cette fois été battu par vote à bulletin secret, alors qu’il avait régulièrement été élu par acclamation lors des derniers mandats ! Visé par la justice égyptienne dans l’affaire d’abus de pouvoir suspecté lors de l’attribution des droits TV, le Camerounais était affaibli malgré un bilan économique encourageant. Ses soutiens haut placés (au Nigeria, le président de la république a ordonné à celui de la Fédération de football de voter pour lui !) n’auront pas suffi et le président de la FIFA, Gianni Infantino, semblait d’ailleurs officieusement favorable au changement. Charge désormais à Ahmad de se montrer à la hauteur des espoirs suscités par cette alternance tant attendue… Le dirigeant compte notamment instaurer à nouveau un âge limite pour son poste. A la différence de Hayatou, le Malgache se montre également ouvert à une CAN à 24. Mais son chantier prioritaire concerne évidemment la nouvelle répartition des places pour l’Afrique à la Coupe du monde, alors que le continent table sur dix représentants.