Bonne organisation de la présidentielle : LE PREMIER MINISTRE RENCONTRE LES MANDATAIRES DE PLUSIEURS CANDIDATS

Hier en fin d’après-midi, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a reçu, à la Primature, les mandataires de vingt candidats à l’élection présidentielle du 29 juillet prochain. Au cœur des échanges, qui ont duré près de deux heures, figurait la bonne organisation de la présidentielle de dimanche, surtout après la polémique née autour de la gestion du fichier électoral. Au terme de la rencontre, le coordinateur des vingt mandataires des candidats, Aboubacar Sidick Fomba, a confié que leur regroupement est dans la logique de la tenue d’une rencontre de haut niveau entre les candidats, le Premier ministre, les observateurs internationaux, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour une élection apaisée. A l’en croire, le Premier ministre est prêt à rencontrer les candidats dans les meilleurs délais puisqu’ayant demandé de lui faire parvenir les propositions ce vendredi. «Nous voulons aller à l’élection le 29 juillet, mais nous voulons être rassurés et prendre en compte les différentes propositions importantes afin d’éviter aux populations maliennes une crise post-électorale», a-t-il dit. La position d’un second groupe de représentants des candidats est différente de celle du premier. En effet, Mory Samaké, le mandataire du candidat Niankoro dit Yeah Samaké, a révélé que les représentants d’autres postulants au fauteuil présidentiel sont restés encore plus longtemps à échanger avec le chef du gouvernement et le Délégué général aux élections (DGE), le général Siaka Sangaré.

Au nom de ces mandataires, il a affirmé que leurs candidats iront à l’élection du 29 juillet. Mieux, a-t-il ajouté, sur instruction du chef du gouvernement, ils auront une rencontre technique sur la question du fichier électoral avec le général Siaka Sangaré, pour plus de compréhension et d’apaisement.

Massa SIDIBÉ