Birmingham City : CHEICK KEÏTA ELU MEILLEUR NOUVEAU JOUEUR

L’arrière gauche Cheick Keïta a remporté le titre de meilleur nouveau joueur de la saison 2016-2017 de Birmingham City. Le Franco-Malien était nominé avec 4 autres co-équipers pour cette distinction. Il s’agit de Che Adams, Craig Gardner, Emilio Nsue et Lukas jutkiewisz. Cheick Keïta est arrivé en Championship (D2 anglaise) en janvier dernier en provenance de Virtus Entella (D2 italienne). Il n’a pas mis de temps pour retrouver ses sensations. Titulaire indiscutable avec les Blues, le jeune latéral gauche international malien a déjà gagné la confiance de ses dirigeants. Malgré des ennuis de santé au mois de mars qui l’ont empêché de cartonner davantage. Cette saison, Cheick Keïta a disputé 24 matches : 16 avec Virtus Entella et 8 avec Birmingham City. Âgé seulement de 21 ans (il est né le 16 avril 1996 à Paris), le Franco-Malien est bien parti pour enfiler le maillot des Aigles dès la prochaine campagne. Un autre Franco-Malien est à l’honneur en Angleterre, mais cette fois en Premier league. Il s’agit du milieu de terrain de Chelsea, N’Golo Kanté qui figure parmi les nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Premier league. Auteur d’une saison exceptionnelle, le milieu défensif est un élément indispensable du 3-4-3 d’Antonio Conte et fait figure de favori pour ce trophée. En tout cas, l’ancien Caennais est bien parti pour être de nouveau champion cette année, après le titre surprise de Leicester la saison passée. S’il y parvient, N’Golo Kanté réalisera la même performance qu’un autre Français, Éric Cantona, champion deux fois de suite avec deux équipes différentes, Leeds en 1992 et Manchester United en 1993. La légende des Red Devils avait été élu meilleur joueur la saison suivante en 1994. Parmi les autres prétendants, on retrouve Eden Hazard, partenaire de N’Golo Kanté chez les Blues, Romeo Lukaku, meilleur buteur du championnat avec 23 buts pour Everton, Alexis Sánchez, 18 buts et 9 passes décisives avec Arsenal, Harry Kane, 19 buts en seulement 23 matches avec Tottenham et Zlatan Ibrahimovic..