Biennale artistique et culturelle : LE REPORT CONFIRME

La Conférence d’entente nationale se tiendra du 27 mars au 2 avril 2017, comme en a décidé le Conseil extraordinaire des ministres du 18 mars dernier. La nouvelle n’a pas été forcement bien accueillie par les artistes et les organisateurs de la Biennale artistique et culturelle. Il faut dire que la Biennale 2017 devait se tenir pendant cette période. Aucune nouvelle date n’a été annoncée pour la tenue de ce grand rendez-vous de la jeunesse malienne. Cet autre événement national est du reste également inscrit dans l’Accord pour la paix et la réconciliation. Le président de la Commission nationale d’organisation de la Biennale, le secrétaire général du ministère de la Culture a aussitôt pris des dispositions afin d’informer les gouverneurs de Région, les autres membres de la Commission, et les partenaires sur le report de la manifestation à une date qui sera communiquée à temps opportun. Il fallait vite informer les gouverneurs car chacune des Régions avait une centaine d’artistes en regroupement pour la dernière ligne droite de la préparation. Toutes les Régions du pays et bien évidemment le District de Bamako, une troupe de la diaspora malienne en France et une autre formée par des handicapés, avaient confirmé leur participation à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Selon nombre de participants que nous avons pu joindre au téléphone, tous étaient pressés de venir à Bamako pour retrouver leurs camarades, leurs frères et sœurs pour ce grand rendez-vous de la jeunesse. Il faut dire que les jeunes s’étaient séparés depuis 2010 à Sikasso qui avait abrité la dernière Biennale. Depuis, ils continuent à échanger par téléphone ou via les réseaux sociaux.

Y. DOUMBIA