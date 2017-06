Basket, coupe du Mali : PLACE AUX DEMI-FINALES

Depuis mercredi, on connaît les noms des équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Mali. Il s’agit, chez les Hommes, de l’AS Police, du Stade malien, de l’USFAS et du Centre de référence de basket-ball de Tombouctou (CRBT); de l’USFAS, d’Attar club de Kidal, du Stade malien et du Djoliba, du côté des Dames. Les huit formations ont validé leur ticket à l’issue des quarts de finale qui se sont disputés, mercredi, à travers le pays.

Il convient de préciser que le CRBT et le Djoliba se sont qualifiés sur tapis vert, suite aux forfaits de leur adversaire respectif, le Débo club et l’US Sévaré. Sur le tableau masculin, l’AS Police et le Stade malien ont validé leur ticket en dominant, respectivement, le Sigui (80-66) et le Djoliba (79-63), alors que l’USFAS a écarté le Réal, battu 63-53. Chez les Dames, le CRBT et l’AS Commune III ont été éliminés, respectivement, par l’USFAS (29-74) et Attar club de Kidal (81-90), alors que l’AS Police est tombée face au Stade malien (46-52).

Les demi-finales sont prévues demain, samedi, au Palais des sports d’Hamdallaye ACI 2000. Chez les Dames, le Djoliba s’expliquera avec Attar club, en première heure et, en deuxième heure, l’USFAS sera face au Stade malien. Pour les demi-finales masculines, l’USFAS affrontera le Stade malien, alors que l’AS Police se frottera au Débo club de Mopti. On remarque que deux équipes sont présentes sur les deux tableaux et peuvent prétendre au doublé : le Stade malien et l’USFAS.

Pour revenir aux quarts de finale, notamment, à l’explication entre l’AS Police et le Sigui, il n y a pas de revanche pour les Kayésiens qui ont, encore échoué face aux Policiers. Comme lors de la double confrontation en championnat, les Policiers ont confirmé qu’ils savent contrecarrer l’équipe de la capitale des Rails, faisant la course en tête pendant toute la partie. Ils ont, outrageusement, dominé le premier quart temps 22-13, avant de boucler la mi-temps avec une avance de 12 points (43-31).

Au retour des vestiaires, les hommes du technicien, Moussa Sogoré continueront sur la même lancée et dicteront leur loi aux visiteurs 60-51. La sortie du meneur Badra B. Samaké permettra à l’équipe kayésienne de sortir la tête de l’eau et de revenir à 5 points de leurs adversaires (60-55).

Mais, dans les cinq dernières minutes de la partie, l’AS Police appuiera, à nouveau, sur l’accélérateur et les visiteurs ne pourront que constater les dégâts. Score final : 80-66 pour les Policiers, soit 14 points de différence. Badra B. Samaké et ses coéquipiers se rachètent ainsi de leur échec en championnat et tenteront de sauver leur saison, en remportant le trophée de Dame coupe.

«Après avoir perdu le championnat, notre objectif est désormais clair, c’est le trophée de la coupe du Mali. Nous allons tout faire pour être en finale et remporter le trophée, cette année», commentera l’entraîneur de l’AS Police, Moussa Sogoré. «Nos rencontres avec le Sigui de Kayes ont toujours été difficiles. Certes, on a battu Kayes en aller-retour, en championnat, mais les deux matches ont été, âprement, disputés. Nous allons continuer à nous préparer pour la suite de la compétition», renchérira le technicien.

«C’est un jour de grande tristesse pour nous. On voulait vraiment se qualifier pour les demi-finales, mais on est tombé sur une équipe de l’AS Police plus forte», avouera l’ailier du Sigui de Kayes, Madou Diarra, alors que son entraîneur, Broulaye Daou, imputera l’échec de son équipe à l’arbitrage. «L’arbitrage nous a beaucoup pénalisés, aujourd’hui, mais ça fait partie du basket. Chaque fois que mes joueurs essayaient de revenir dans la partie, on donnait des fautes et des lancers francs aux Policiers. C’est dommage», dira Broulaye Daou qui a toujours eu des dents contre les arbitres coupables, à ses yeux, de tous les malheurs de son équipe.

On ne peut pas balayer d’un revers de main les critiques du technicien du Sigui, mais il faut dire que l’AS Police était plus forte et mérite amplement, sa qualification pour le dernier carré. Les Policiers n’ont, jamais, été inquiétés dans ce match par les joueurs de la capitale des Rails. Certes, les visiteurs sont apparus combattifs et ont joué, totalement, décomplexés. Mais, il en fallait plus pour espérer damer le pion aux expérimentés joueurs de l’AS Police.

Seïbou S. KAMISSOKO

LES RéSULTATS

Chez les hommes

Stade malien-Djoliba : 79-63

Sigui-AS Police : 80-66

Réal-USFAS : 53-63

Chez les dames

Stade malien-AS Police : 52-46

Atar-Commune III : 90-81

USFAS-CRBT : 74-29