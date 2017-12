Basket-ball, stage des entraîneurs : 9 NOUVEAUX TECHNICIENS DE NIVEAU II BIENTÔT OPÉRATIONNELS

Le stage de formation des entraîneurs a démarré hier au Palais des sports Salamatou Maïga. Organisée par la Fédération malienne de basketball (FMBB), la session est destinée aux entraîneurs titulaires d’un certificat de niveau I, ayant entraîné une équipe senior (ou entraîneur principal, ou adjoint de la sélection nationale) durant au moins deux ans. La cérémonie d’ouverture du stage était présidée par Amadou Ario Maïga, vice-président de la FMBB, en présence de l’instructeur FIBA, Ado Sano et du directeur national technique de la FMBB, Alkaya Touré. Au total, 9 techniciens participent à cette formation qui s’étalera sur 9 jours.

Dans son allocution d’ouverture, le vice-président de la FMBB insistera sur l’importance de la session, en expliquant qu’elle constitue une étape indispensable pour les techniciens qui veulent devenir des entraîneurs nationaux. «Ce stage de niveau II des entraîneurs est une formation continue. Après le stage de Young coach et de niveau I, le bureau fédéral, soucieux de la formation des acteurs de la balle au panier, continue avec la série de formation. Le bureau fédéral est fier d’organiser cette session de formation. Aux participants, je leur conseille de suivre assidument les cours qui seront dispensés et de se montrer à la hauteur», dira Amadou Ario Maïga.

Seïbou S.

KAMISSOKO