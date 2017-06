Basket-ball, play-offs : LE DJOLIBA DAMES COIFFE SA 18è COURONNE

Les Rouges ont remporté le titre suprême, dimanche, face au Stade malien battu 3-1. Les Djolibistes remportent, ainsi, le trophée pour la deuxième fois d’affilée et visent, désormais, le doublé coupe-championnat

24h après le sacre historique de l’USFAS Messieurs face à l’AS Police battue 3-0, le Djoliba Dames s’est hissé, à son tour, sur la plus haute marche du podium, en battant le Stade malien 3-1. Les Rouges décrochent, ainsi, le 18è titre de champion de l’histoire et peuvent, désormais, viser le doublé coupe du Mali-championnat. Comme lors des deuxième et troisième journées, les Djolibistes ont encore déroulé, dimanche dans un Palais des sports plutôt bien garni et coloré. Plusieurs dizaines de supporters ont fait le déplacement pour être témoin oculaire de leur équipe et ils n’ont pas été déçus.

Non seulement, Fanta Diakité «Bara» et ses coéquipières ont remporté le titre suprême, mais elles ont, surtout, mis la manière, en étouffant, complètement, leurs adversaires stadistes. En atteste le score de la rencontre : 58-40 pour le Djoliba, soit 18 points d’écart.

Les Stadistes qui se sont imposées 64-47, lors de la première journée, avant de concéder deux défaites d’affilée (76-49, 76-71), n’ont jamais existé dans cette quatrième confrontation. Elles ont été dominées, de la première à la dernière minute, par des Djolibistes déchaînées et qui étaient déterminées à achever le boulot, dès la quatrième journée. L’internationale Djènèba N’Diaye (13 points), Kadidiatou Maïga (13 points) et Fanta Diakité ‘’Bara’’ (9 points) ont été les bourreaux du Stade malien.

D’entrée de jeu, le Djoliba a affiché ses ambitions, en infligeant un cinglant 17-6 à son adversaire, au premier quart temps. Au deuxième quart temps, Bara et ses coéquipières creusent l’écart et portent le score à 38-15. Dès lors, on savait que les carottes étaient cuites pour les Stadistes, surtout que la machine rouge continuait à tourner à plein régime. Les protégées du coach Amadou Bamba tenteront de limiter les dégâts, à défaut d’arrêter l’hémorragie, mais rien n’y fait. Les deux derniers quarts temps seront à l’image de la première période.

Les protégées de Mamoutou Kané continueront d’aligner les paniers, à la grande joie de leurs supporters vêtus, pour la plupart, aux couleurs de leur équipe. Au finish, le verdict sera sans appel pour le Stade malien qui s’inclinera, lourdement, 58-40.

Grâce à cette victoire, le Djoliba Dames succède à lui-même au palmarès du championnat et coiffe sa 18è couronne, en 27 éditions. Les 9 autres titres ont été remportés par le Stade malien. «J’ai un sentiment de satisfaction, cet après midi. Je remercie le comité directeur du Djoliba. Je félicite, surtout, mes joueuses pour leur sacre. Elles y ont cru et ont livré, aujourd’hui, un match digne de leur rang de championnes du Mali», commentera l’entraîneur du Djoliba, Mamoutou Kané.

«On a mal commencé la compétition, en perdant le premier match. Mais, après ce revers, les filles ont bien réagi et ont livré trois matches de haute volée. Elles méritent, largement, ce titre et je suis très content pour elles», renchérira le technicien qui vise, désormais, le doublé coupe-championnat pour terminer la saison en beauté.

Pour l’entraîneur du Stade malien en revanche, il ne reste plus que Dame coupe pour sauver la saison et le technicien estime que la prestation de ses joueuses, lors de ces play-offs, autorise quelques espoirs. «Je félicite les dirigeants du Stade malien, ainsi que les joueuses. Malgré la défaite, je suis un entraîneur comblé, parce que notre objectif était la qualification aux play-offs. Ça faisait quatre ans que le Stade malien n’avait pas joué les play-offs. C’est dire si nous sommes contents d’avoir atteint ce stade. Je donne rendez-vous aux supporters pour la Coupe du Mali», dira Amadou Bamba.

Boubacar THIERO