Basket-ball : Play-offs, LA TROISIÈME JOURNÉE PROMET DU SPECTACLE

Le coup d’envoi des Play-offs a été donné, le samedi 14 juillet au Palais des sports Salamatou Maïga. Lors de la première journée, le Stade malien Dames a dominé le Djoliba 91-78, alors que l’USFAS Messieurs s’est imposée 73-62 devant le Stade malien. 24h plus tard, c’est-à-dire dimanche, retournement de situation : les deux équipes vaincues de la première journée ont remis les pendules à l’heure, en s’imposant, chacune face aux mêmes adversaires.

Chez les Dames, le Djoliba a dominé le Stade malien (76-68) alors que la rencontre masculine a tourné à l’avantage de l’USFAS, large vainqueur 80-54 des Blancs de Bamako.

Que s’est-il donc passé pour cette deuxième journée des Play-offs ? La question mérite d’être posée, après le retournement de situation spectaculaire des Rouges et des Stadistes que l’on n’attendait pas à pareille fête. Dimanche dès le coup d’envoi de la rencontre féminine, la capitaine Djènèba N’Diaye et ses coéquipières ont pris leurs adversaires à la gorge. Elles remportent d’abord le premier quart temps sur le score sans appel de 23-13, avant d’aller à la pause avec 9 points d’avance (39-30).

Au retour des vestiaires, la salle s’attendait à un réveil de la capitaine Awa Diallo et ses partenaires mais c’était compté sans la détermination des joueuses du technicien français, Laurent Cabfeler. Bien emmenées par les Djénèba N’Diaye (29 points), Mariam Aliou Coulibaly (11 points), Assétou Diakité (11 points) et Djénébou Bah (10 points), les Djolibistes continuent à dérouler et remportent les deux derniers quart temps face à des Stadistes impuissantes : 56-51 et 76-68. «On a été beaucoup plus agressif aujourd’hui que lors de la première journée Aussi, l’équipe a mieux défendu, ça nous a permis de gagner certains ballons et de diminuer le nombre de fautes. Je suis content de la réaction de mes joueuses», commentera le technicien français du Djoliba, Laurent Cabfeler.

«Le reste de la compétition ne sera pas facile, le Stade a une grosse armada, avec des internationales qui ont une grande expérience en Europe qui apporte beaucoup à l’équipe, tant sur le plan offensif, que sur le plan défensif. Une joueuse comme Kankou, nous a posés beaucoup de problèmes, mais on a réussi à trouver la solution. J’espère qu’on pourra continuer sur cette voie», ajoutera le manager des Rouges.

En deuxième heure, le Stade malien a dominé l’USFAS de la tête et des épaules, comme l’atteste le score des quatre quart temps : 19-9, 48-19, 61-36, 80-54. «Je suis très content de la victoire de mon équipe. Elle nous a permis de relancer les Play-offs, puisque nous avions perdu lors de la première journée. Après cette défaite, nous avons corrigé les erreurs et Dieu merci on a vu le résultat», dira le technicien stadiste, Kaba Kanté «L’objectif du Stade malien est de remporter tous les trophées de la saison. Nous avons les moyens physique et financier pour atteindre cet objectif», martèlera l’ancien international.

Mais l’USFAS l’entendra-t-elle de cette oreille ? «Nous avons cinq matches à jouer. Déjà nous sommes à égalité, c’est-à-dire une victoire chacun. Donc il nous reste trois journées pour faire la différence. Nous avons commis beaucoup d’erreurs aujourd’hui (dimanche, ndlr) notamment dans la récupération. On s’emploiera à les corriger avant la troisième journée pour prendre de l’avantage», a répondu l’entraîneur de l’USFAS, Seydou Konaté.

Boubacar THIERO

Les résultats

1ère journée

Stade malien-Djoliba (D) : 91-78

USFAS-Stade malien (M) : 73-62

2è journée

Djoliba-Stade malien (D) : 76-68

Stade malien-USFAS (M) : 80-54

LE PROGRAMME

Aujourd’hui

17h : Stade malien-Djoliba (D)

19h : USFAS-Stade malien (M)

Mercredi 18 juillet

17h : Djoliba-Stade malien (D)

19h : Stade malien-USFAS (M)

Vendredi 20 juillet

17h : Stade malien-Djoliba (D)

19h : USFAS-Stade malien (M)

NB : Toutes les rencontres sont prévues au Palais des sports Salamatou Maïga.