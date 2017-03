Basket-ball, phase inter-ligue : LES TICKETS DE LA PREMIERE DIVISON EN JEU

Neuf équipes s’affrontent dans une formule de championnat aller-simple. Les deux premiers du classement accéderont à l’élite la saison prochaine

Le coup d’envoi de la 17è édition de la phase inter-ligue du championnat national de basket sera donné aujourd’hui à Kayes. La compétition se poursuivra jusqu’au 2 avril prochain et mettra aux prises les équipes régionales et les formations du district de Bamako. Au total, 9 équipes chez les garçons et autant de formations du côté des filles participeront à la compétition. L’enjeu principal de cette phase inter ligue est le ticket qualificatif pour la première Division. Chez les filles, les équipes en lice sont le Centre Bintou Dembélé de Koulikoro, (CBD), l’Union sportive Miniankala de Koutiala (USM), l’Association sportive Biton de Ségou, l’Union sportive de Sévaré, le Centre Nially de Tombouctou, le Soni de Gao, l’Association sportive de la Commune III de Bamako et le Centre Salamatou Maiga de Kayes. Quant au tableau masculin, il est composé du Mamahira de Kati, de l’Union sportive Miniankala (USM) de Koutiala, de l’Association sportive Biton de Ségou, du Débo club de Mopti, du Centre Nially de Tombouctou, du Soni de Gao, du Centre référence club de Bamako (CRB), et du centre Salamatou Maïga de Kayes. La compétition se jouera dans une formule de championnat aller simple et les deux équipes premières de chaque tableau accéderont à la première division la saison prochaine. Sur le papier, il est difficile de désigner d’avance un vainqueur, mais le passé de la compétition plaide en faveur de certaines formations. Parmi ces équipes, on peut citer, entre autres, le CBD de Koulikoro, l’USM de Koutiala, l’Association sportive de la Commune III. Non seulement, ces équipes ont chacune l’expérience du haut niveau mais elles peuvent également compter sur des effectifs plus étoffés. Mais, la partie n’est pas gagnée d’avance pour ces trois formations, qui devront s’accommoder de la présence des locaux du Centre Salamatou Maïga. Les deux représentants de la ligue de Kayes peuvent être considérés comme des néophytes à ce niveau, mais à domicile, les Kayesiens peuvent se surpasser et restent capables de déjouer les pronostics. Il y a quelques jours, un responsable de la ligue de basket-ball de Kayes avait martelé que le Centre Salamatou Maïga, du nom de l’ancienne internationale de basket, «Bébé», fera tout pour décrocher au moins un ticket. «La compétition se déroule chez nous, on n’a pas le droit de décevoir les supporters», a-t-il ajouté en promettant une belle fête dans la capitale des Rails. C’est la première fois que la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) organise un tournoi de montée en D1 et l’on attend beaucoup de cette inter-ligue de Kayes. Jusqu’à cette année, la phase inter-ligue permettait aux équipes d’accéder à la phase Top 12, mais avec le lancement de la nouvelle formule, les deux premiers de la compétition accéderont directement à l’élite. L’enjeu est donc de taille et l’on peut s’attendre à de belles empoignades entre les 18 formations en lice.

S. S. KAMISSOKO