Basket-ball, NBA : LES CHARLOTTE HORNETS STOPPENT LEUR DEGRINGOLADE

La série de sept défaites consécutives des Charlotte Hornets a pris fin mardi soir, à l’occasion de la réception des Brooklyn Nets (111-107). Un succès primordial pour Nicolas Batum (17 pts) et les siens, toujours en course pour disputer les play-offs malgré leur mauvaise série. En une soirée, tous les problèmes des Charlotte Hornets ne se sont pas réglés.

Maladroits de loin (26,9%) et inquiétants dans la finition, les hommes de Steve Clifford ont tout de même réussi à mettre un terme à leur vertigineuse chute dans la Conférence Est. Sans victoire depuis le 21 janvier dernier (sept défaites consécutives), les Hornets se sont imposés face aux Brooklyn Nets. Une affiche bienvenue pour la franchise de Caroline du Nord, qui avait besoin d’affronter une équipe également en plein doute (9v-43, 9 défaites consécutives) pour se relancer (111-107).

Les statistiques du match«Nous avions besoin de cette victoire, s’est satisfait Batum à l’issue de la partie. Nous sommes de retour à la maison (pour trois matches supplémentaires, ndlr). Nous devons protéger notre terrain et il nous fallait gagner cette rencontre».

L’ailier français a largement contribué au succès de son équipe : à l’instar de Kemba Walker et Marco Belinelli, il s’est fendu de 17 points (à 7/18), le meilleur total de son équipe. La polyvalence de l’international tricolore (8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 2 contres) a fait énormément de bien aux siens, pour compenser notamment leur maladresse au tir (39,2%, 4/20 pour Walker).Charlotte au coeur de la lutte pour les play-offs.

Côté vaincus, l’entraîneur Kenny Atkinson n’a pas manqué de noter que les 15 balles perdues par son équipe ont largement contribué à la dixième défaite consécutive des Nets. «Nous avons creusé notre propre trou en première mi-temps», a regretté le coach.

Une analyse partagée par Bojan Bogdanovic (22 pts, meilleur marqueur de Brooklyn) : «Les balles perdues nous tuent car ça leur a permis de marquer trop de lay-ups faciles. Tout le monde parle de défense, mais je pense qu’on doit aussi se pencher sur l’attaque pour limiter les pertes de balles.»Le classement de la Conférence Est. Malgré cette maladresse constante dans la tenue du ballon, les Nets n’ont jamais abdiqué, revenant même à quatre point des locaux à l’orée du money-time (93-89, 43e).

Un retour vain puisque maîtrisé par les Hornets, qui profitent de ce bol d’air pour rester à hauteur des Detroit Pistons (24v-28d), qui occupent la huitième place de la Conférence Est. Dans la lutte pour l’accession aux play-offs, les Milwaukee Bucks (22v-28d), le Miami Heat (22v-30d) et les New York Knicks (22v-31d) ont encore leur mot à dire.