Basket-ball, NBA : LEBRON JAMES DEPASSE MICHAEL JORDAN

A 32 ans, LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire des play-offs NBA (5995 points), devant Michael Jordan. Sur un trois points réussi en fin de troisième quart-temps face à Boston, alors que les Cavaliers avaient déjà match gagné, LeBron James a, en effet, porté son capital-point à 5995 points, battant ainsi le record de son idole, Michael Jordan, qui dominait jusque-là le classement avec 5987 unités. «Je lui ai dit de prendre la mesure de ce moment, a souligné son équipier Kyrie Irving.

C’est un moment d’histoire, un instant légendaire». LeBron James, qui a joué les premiers play-offs de sa carrière en 2006 et n’a plus jamais manqué la moindre campagne depuis cette date, bénéficie d’une longévité exceptionnelle. Il a ainsi joué 33 matches de play-offs de plus que Jordan, et demeure, à la moyenne, derrière l’icône absolue du basket (33,4 points, contre 28,2).

Mais il faut aussi noter que James est parvenu à un tel total, en prenant 118 shoots de moins que Jordan (4497 pour Jordan, 4379 pour LeBron). «Je porte le numéro 23 en raison de Michael. Je suis tombé amoureux du jeu en raison de Michael, de tout ce qu’il a pu accomplir. C’est presque un dieu à mes yeux, a réagi LeBron James en conférence de presse. Je ne me suis jamais cru capable de faire aussi bien que lui. Je me suis toujours concentré sur mes rivaux directs, jamais sur Michael. Et c’est ce dont je suis le plus fier : j’ai réussi à battre ce record en étant moi-même. Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir à marquer à tout prix pour avoir un impact sur un match. Le scoring n’a jamais été ma priorité».