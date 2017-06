Basket-ball, NBA : GOLDEN STATE PREND LE LARGE FACE À CLEVELAND

Golden State a dominé, pour la deuxième fois, en quatre jours, le champion en titre Cleveland 132-113, dimanche, lors de la finale NBA. Les Warriors mènent, désormais, deux victoires et n’ont plus besoin que de deux succès pour décrocher le titre NBA, mais les deux prochains matches, mercredi et vendredi, auront lieu à Cleveland. Golden State, toujours invaincu, depuis le début des play-offs, a signé sa 14è victoire de suite, nouveau record dans l’histoire de la NBA. Contrairement au premier match où Cleveland a rapidement perdu pied, LeBron James et ses coéquipiers ont posé plus de problèmes aux Warriors, avant de craquer en 4è période. Ils ont mieux débuté la rencontre que Golden State et ont compté, rapidement, six points d’avance, mais Stephen Curry et Kevin Durant ont relancé, sans mal, leur équipe. Golden State, passé en tête, après quatre minutes de jeu, a toujours fait, ensuite la course en tête, mais Cleveland, pourtant, distancé de 12 points en 2è période, n’a pas abdiqué. LeBron James, auteur de son 8è «triple double» en finale (trois catégories de statistiques à dix unités et plus, 29 points, 11 rebonds, 14 passes décisives), record de Magic Johnson égalé, a ramené son équipe à un point (59-58), peu avant la pause. Mais, Golden State, dirigé à nouveau par Steve Kerr, absent pour les onze précédents matches, car souffrant, n’est pas la meilleure équipe NBA pour rien. La franchise d’Oakland, grâce à Curry (32 points), Durant (33 points) et Thompson (22 points), n’a jamais paniqué, même quand Cleveland est encore revenu à quatre points (86-82). Elle a, définitivement, distancé les champions en titre durant la dernière période et a pu terminer la rencontre en roue libre, en laissant ses stars se reposer.