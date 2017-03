Basket-ball : LE STADE MALIEN REMPORTE LA COUPE APS-MALI

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque année le 8 mars, l’Alliance pour la Paix et la Solidarité (APS-Mali) a organisé un tournoi de basket-ball qui a mis aux prises les équipes féminines du Djoliba et du Stade malien.

La rencontre s’est disputée le mercredi 8 mars au stade Mamadou Konaté, en présence de plusieurs personnalités dont le président d’APS-Mali, Madiba Keïta, le patron de la ligue de basket-ball du district, Sérigne Thiam et le directeur du stade Mamadou Konaté, Kèlètigui Traoré.

Avant de donner le coup d’envoi symbolique de la finale, le président d’APS-Mali, Madiba Keïta a adressé ses remerciements aux équipes finalistes et à la ligue de basket-ball du district avant d’indiquer que c’est conformément à la vision du patron d’AIRNESS, Malamine Koné qu’APS-Mali a choisi le sport cette année pour célébrer la Journée internationale de la femme.

«Cette année, nous avons choisi le sport parce qu’il est facteur d’union et de partage, toute chose qui cadre avec la vision du président d’honneur Malamine Koné à savoir : œuvrer à la consolidation d’une société de paix et de justice sociale, promouvoir le développement du sport, soutenir les anciens sportifs et contribuer à la promotion des droits de la femme, de l’enfant et de la famille», dira Madiba Keïta. Après cette brève allocution du président d’APS-Mali, place sera faite aux Dames pour le spectacle.

Pour ce face à face entre les deux poids lourds du basket-ball national, à savoir le Stade malien et le Djoliba, le public du stade Mamadou Konaté s’attendait à une belle empoignade, mais au finish, les Stadistes ne feront qu’une bouchée de leurs adversaires sèchement battues 50-32. Les Blanches ont fait la course en tête du début jusqu’à la fin de la rencontre, ne laissant aucun doute sur leur supériorité. Le vainqueur de la finale a reçu une enveloppe de 300.000 F cfa, contre 200.000 F cfa pour le finaliste malheureux.

L’Alliance pour la Paix et la Solidarité (APS-Mali), faut-il le rappeler, est une association qui exerce une mission d’intérêt général et s’inscrit dans un esprit de patriotisme, d’union et de solidarité. Fondée par Malamine Koné qui en est le président d’honneur, l’association a pour objectif de soutenir, d’appuyer et de pérenniser les actions humanitaires, sociales, culturelles et économiques de son fondateur dans les pays du Tiers-monde en général et du Mali en particulier.

Djènèba BAGAYOKO