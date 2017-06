Basket-ball, coupe du Mali : AS POLICE-SIGUI, DE LA REVANCHE DANS L’AIR

Les Kayesiens restent sur deux défaites contre les Policiers et ne jurent que par la revanche pour cette troisième confrontation. L’autre choc des quarts de finale mettra aux prises le Réal et l’USFAS

AS Police-Sigui est l’affiche des quarts de finale de la coupe du Mali qui se disputent, aujourd’hui, au palais des sports d’Hamdallaye ACI. Ce sera la troisième confrontation entre les deux équipes, depuis le début de la saison et, pour le moment, ce sont les Policiers qui mènent 2-0. Lors de la phase aller du championnat national (2è journée), l’AS Police est allée s’imposer à Kayes 81-75 devant l’équipe de la capitale des Rails et au match retour, les protégés du coach Moussa Sogoré remettront ça, en dominant, à nouveau le Sigui 71-65 (9è journée à Bamako).

Pour cette troisième confrontation, l’entraîneur du Sigui, Broulaye N’Daou et ses hommes ambitionnent de renverser la vapeur et se disent déterminés à prendre leur revanche sur les Policiers. En tout cas, la défaite de la 9è journée reste encore en travers de la gorge des Kayesiens et l’on devrait assister à une belle empoignade entre les deux protagonistes, aujourd’hui, au Palais des sports.

«Cette année, le problème d’arbitrage a beaucoup pesé sur le Sigui, surtout, lors des deux matches que nous avons livrés contre l’AS Police. Les arbitres ont offert cinq paniers gratuits aux Policiers. C’est toujours la même chose quand les équipes de l’intérieur affrontent celles de Bamako. Il faut revoir l’arbitrage», avait critiqué l’entraîneur du Sigui, Broulaye N’Daou, après la double défaite de ses joueurs contre l’AS Police. Le technicien avait, ensuite, clamé haut et fort que l’objectif de son club est de remporter un trophée, cette année, et qu’il fera tout pour se racheter en Coupe du Mali. «L’objectif du Sigui est de remporter un titre, cette année, soit le championnat, soit la Coupe du Mali», a martelé Broulaye N’Daou.

Le Sigui a terminé 4è du championnat national et l’équipe n’a plus que Dame coupe pour sauver sa saison. Inutile donc de dire que les Kayésiens fondent de gros espoirs sur la Coupe du Mali et qu’ils vendront chèrement leur peau face à l’AS Police. Mais le problème de la formation de la capitale des Rails. C’est que les Policiers ont également raté leur objectif en championnat (échec aux play-offs face à l’USFAS) et n’ont plus que la Coupe du Mali pour espérer terminer la saison sur une note positive. Il y a donc de l’électricité dans l’air, mais quelle que soit la suite des événements, l’une des deux formations dira adieu à Dame coupe, aujourd’hui, au Palais des sports.

Avant la rencontre AS Police-Sigui, le public de la salle Salamatou Maïga assistera, d’abord, à l’explication entre le Stade malien et le Djoliba. Quant au Réal, il en découdra avec l’USFAS, alors que le Centre de référence de basket-ball de Tombouctou (CRBT) s’est qualifié sur tapis vert, suite au forfait de son adversaire, le Débo club. Selon nos informations, l’équipe de Mopti a déclaré forfait pour cause d’examens de fin d’année scolaire.

L’équipe féminine du CRBT a également déclaré forfait pour les mêmes raisons, ouvrant ainsi la voie des demi-finales à l’USFAS. Pour les autres affiches, le Stade malien s’expliquera avec l’AS Police, Attar club sera face à la Commune III, alors que le nouveau champion du Mali, le Djoliba, rendra visite à l’US Sévaré.

Ladji M. DIABY

Aujourd’hui, au Palais des sports

Hommes

14h : Stade malien-Djoliba

16h : Sigui-AS Police

Au stade du 26 Mars

18h : Réal-USFAS

Dames

Au Palais des Sports

18h : Stade malien-AS Police

Au stade du 26 Mars

16h : Atar-Commune III

A Mopti

US Sévaré-Djoliba