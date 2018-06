Basket-ball, championnat national : PLAY-OFFS, CHAUDES RETROUVAILLES EN PERSPECTIVE

Stade malien-Djoliba, en Dames, Stade malien-USFAS, en Messieurs, voilà les affiches des play-offs du championnat national. Les quatre équipes ont validé leur ticket pour le sprint final le dimanche 10 juin, à l’issue de la 14è et dernière journée de la phase initiale. Les matches étaient initialement prévus le samedi 9 juin, mais ont été reportés de 24 heures, suite au décès, vendredi, de l’arbitre international de basket-ball et cadre de la direction nationale des sports et de l’éducation physique (DNSEP), Sassi Camara. Le référé était âgé seulement de 38 ans.

Le Djoliba Dames, a composté son ticket pour les play-offs, en battant l’AS Police (54-51), au Palais des sports Salamatou Maïga. L’enjeu de cette rencontre était grand, puisque les deux formations pouvaient prétendre, chacune au précieux sésame. Au terme d’une rencontre à suspense, les Djolibistes qui avaient l’avantage de la confrontation directe pour avoir dominé le même adversaire 72-62 à l’aller, ont fait honneur à leur rang de championnes sortantes, en s’imposant à nouveau 54-51. Les Policières ont tout donné dans cette rencontre pour refaire leur retard de 10 points, mais leur engagement sur le plancher n’a pas suffi, face aux Rouges. Elles ont su imposer leur rythme au jeu et remporter logiquement les trois premiers quarts temps (14-10, 30-23 et 43-38) mais ont échoué à mettre la folie dans leur temps fort pour tuer le match.

Les Rouges ont attendu le dernier quart pour sortir le grand jeu et l’emporter (54-51). C’est donc le Djoliba qui accompagnera le Stade malien, qualifié depuis la 12è journée. L’affiche des play-offs 2018 sera donc un remake de celle de l’année dernière qui avait tourné à l’avantage des Djolibistes. Réussiront-elles à réaliser le doublé ? Difficile de répondre par l’affirmative, surtout quand on sait que l’adversaire des Rouges, le Stade malien évolue cette année à son meilleur niveau et a réalisé un parcours sans faute, lors de la phase initiale. Les joueuses de Sory Diakité ont totalisé 14 succès, en autant de matches, terminant en beauté face à la Commune III, surclassée 85-53. Cette année, le Stade malien est irrésistible et bien placé pour mettre fin à quatre saisons de disette.

Deux équipes ont été reléguées et évolueront la saison prochaine en division inférieure. Il s’agit du Réal et du Centre Bintou Dembélé (CBD) de Koulikoro qui seront remplacés par la Commune VI et le Tata de Sikasso. Sur le tableau masculin, les play-offs mettront aux prises le champion en titre l’USFAS et le Stade malien. L’équipe militaire s’est inclinée 77-54, dimanche contre le Réal, mais les USFASiens étaient déjà qualifiés pour les play-offs et n’avaient rien à gagner dans cette rencontre. Quant au Stade malien, il a dominé le Centre de référence de Bamako (79-54), terminant ainsi premiers du classement avec 25 points contre 24 pour l’USFAS. Dans le bas du tableau, la J. A. et l’USM de Koutiala ont été reléguées et seront remplacées par le Djoliba et Attar club de Kidal.

Ladji M. DIABY

LES RÉSULTATS

Dames

Stade-Commune III : 85-53

Attar-CBD : 68-48

AS Police-Djoliba : 51-54

Réal-USFAS : 48-58

Messieurs

CRB-Stade malien : 54-79

Réal-USFAS : 77-54

AS Police-J.A. : 59-65

Sigui-USM : 81-59