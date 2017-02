Basket-ball, championnat national : L’USFAS DAME RENVERSE ATAR CLUB

Les matches de la troisième journée du championnat national de basketball se sont disputés le samedi 18 février sur différents terrains du pays. Chez les hommes, la surprise est venue de l’AS Police et du Sigui qui ont dominé, respectivement le Réal (84-64, soit 20 points d’écart) et Atar club de Kidal (71-69). Au Palais des sports, le Stade malien s’est promené devant la J. A. battue 79-44, alors que l’USFAS est allée dicter sa loi devant le Centre Bintou Dembélé défait à Koulikoro 61-49.

Chez les femmes deux rencontres étaient aux programmes au Palais des sports et au stade du 26 Mars. Au Palais des sports, le Stade malien et le Djoliba se sont imposés, respectivement devant le Réal (89-42) et l’AS Police (86-65), alors que le derby régional entre le Centre référence basket de Tombouctou et le Tata de Sikasso a tourné à l’avantage de l’équipe de la capitale du Kénédougou vainqueur 61-52. Comme il fallait s’y attendre, la confrontation entre Atar club de Kidal et l’USFAS a été âprement disputée et il a fallu attendre le dernier quart temps pour voir les militaires venir à bout des Kidaloises. Score final : 60-58 pour l’USFAS qui ne s’attendait sans doute pas à une telle résistance de Kidal.

Cette rencontre a tenu en haleine le public au stade du 26 Mars. Les joueuses du technicien, Moussa Cissé, ont fait une bonne entame de match qui leur permettra de faire la course en tête pendant les trois premiers quarts temps (13-8, 33-19 et 44-34). Mais au quatrième et dernier quart temps, les choses se compliquent pour les Kidaloises avec la blessure des deux meilleurs éléments de l’équipe, Penda Touré, double championne d’Afrique U16 et U18 et Mariam Soumaré. Les deux joueuses ont été contraintes de quitter leurs camarades à 4 minutes de la fin. A une minute de la fin, l’USFAS reviendra à un demi panier de son adversaire (55-56), avant de s’imposer sur le fil 60-58.

S. S. K.

LES RéSULTATS

En Dames

Stade malien-Réal : 89-42.

CRBT-Tata de Sikasso : 52-61

Atar-USFAS : 58-60

Djoliba-Police : 86-65

En Hommes

Stade malien-J. A. : 79-44

CBD-USFAS : 49-61

Atar-Sigui : 69-71

Police-Réal : 84-64