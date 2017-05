Basket-ball, championnat national : LES FAVORIS PRESENTS AU RENDEZ-VOUS

L’USFAS Dames a infligé une véritable correction au Centre de référence de basket-ball de Tombouctou (CRBT), lourdement, battu 66-36, samedi, pour le compte de la 11è journée du championnat national. Dès le coup d’envoi de la rencontre, les militaires ont pris la direction des opérations et imprimé leur rythme à la partie. Après avoir bouclé le premier quart temps 12-08, soit 4 points de différence, elles creusent l’écart au deuxième quart temps, en marquant 22 points, contre seulement 5 pour les Centristes. Score à la mi-temps : 34-13 pour Aïchata Traoré et ses coéquipières. Au retour des vestiaires, les Usfasiennes poursuivront sur la même lancée, face à des visiteuses complètement dépassées par la vivacité de leurs adversaires. En atteste le score au terme du troisième quart : 51-28. Le dernier quart temps ne sera qu’une simple formalité pour les Aïchata Traoré (19 points), Mastan Coulibaly (15 points), Fatoumata Fofana (10 points) et Fatoumata Keïta (9 points) qui vont continuer à dérouler et régaler leurs supporters venus nombreux dans la salle du Stade du 26 mars. Score : 66-36 pour l’USFAS, soit 30 points de différence. Pour les autres rencontres de cette 11è journée, le Djoliba Dames s’est également promené devant le Réal étrillé 92-44, tout comme l’AS Police qui n’a laissé aucune chance à Attar club de Kidal défait 57-36. Quant au Stade malien, il a réalisé une très bonne opération, en allant dicter sa loi, à Sikasso, devant le Tata largement dominé 123-53, soit un écart de 70 points. Chez les Hommes, tous les favoris ont fait honneur à leur statut, à l’image du Réal, facile vainqueur de la J. A. (67-53) ou encore de l’USFAS qui a écrasé Attar club de Kidal (89-43). En déplacement à Kayes, le Stade malien a battu le Sigui de Kayes (75-59), alors que l’AS Police l’a emporté 64-59 contre le Centre Bintou Dembélé de Koulikoro (CBD). B. T.

LES RéSULTATS

Hommes Réal-J.A : 67-53

USFAS-Attar : 89-43

Sigui- Stade : 59-75 AS Police-CBD : 64-59

Dames

Tata-Stade : 53-123 AS Police-Attar : 57-36

USFAS-CRBT : 66-36

Djoliba-Réal : 92-44