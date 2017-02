Basket-ball, championnat national : LE DJOLIBA ASSURE, L’AS POLICE CHUTE D’ENTREE

Si les championnes du Mali en titre ont réussi en matière face à Atar club de Kidal surclassé 77-56, chez les hommes, le tenant du titre, l’AS Police est tombée d’entrée de jeu victime de l’USFAS (41-50)

La nouvelle formule du championnat national de basket-ball est donc lancée. Le coup d’envoi de la compétition a été donné la semaine dernière et seize formations, réparties sur les deux tableaux (Dames et Messieurs), sont en lice et s’affronteront dans un championnat intégral en poule unique pour le titre de champion. Chez les hommes, on retrouve le Réal, le Centre Bintou Dembélé (CBD), le Stade malien, Attar club, l’USFAS, l’AS Police, le Sigui et la J.A., alors que le tableau des Dames est composé du Djoliba, de l’Attar club, du Stade malien, du Centre de référence de basket de Tombouctou (CRBT), de l’USFAS, de l’AS Police, du Tata et du Réal.

La première journée de la compétition s’est disputée samedi dans les différentes salles de basket du pays. Pour cette entrée en matière, presque tous les favoris ont fait honneur à leur statut. Chez les Dames, le match au sommet a mis aux prises le Djoliba et Attar club de Kidal au Palais des sports de l’ACI 2000. Les confrontations entre ces deux formations sont toujours difficiles, mais tournent le plus souvent à l’avantage des Rouges.

Ce fut encore le cas pour cette première journée du championnat puisque les championnes du Mali en titre ont damé le pion à leurs dauphines battues sur le score sans appel de 77-56, soit 21 points d’écart. Cette rencontre était très attendue par les supporters, mais au finish, Fanta Diakité et ses partenaires n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires.

D’entrée de jeu, les Rouges ont imprimé leur rythme à la partie et mèneront 10-0 au tableau d’affichage après trois minutes de jeu. Au fil des minutes, Attar club haussera le niveau de son jeu mais les protégées Mamoutou Kané étaient trop fortes et les Kidaloises ne pourront rien pour arrêter la machine adverse.

Sous la houlette de Djénéba N’Diaye, très adroite dans les tirs à trois points, les Rouges feront la course jusqu’à la fin de la rencontre sifflée sur le score de 77-56. «Nous avons fait une bonne préparation. Nous avons suivi toutes les étapes. Nous récoltons aujourd’hui les fruits de ce travail», commentera l’entraîneur du Djoliba, Mamoutou Kané avant de féliciter la Fédération malienne de basket-ball pour le lancement de la nouvelle formule du championnat.

A l’instar du Djoliba, l’AS Police s’est également imposée devant l’USFAS, battue sur le fil 55-52. «C’est le premier match du championnat, on savait que la rencontre allait être difficile. Ce sont les huit meilleures équipes du pays qui vont s’affronter. Tous les matches seront donc difficiles. Aujourd’hui, nous avons pu nous en sortir. Je félicite les joueuses», dira l’entraîneur de l’AS Police, Boubacar Kanouté. «C’est un premier match qui sert de test et qui doit nous permettre de nous corriger.

L’équipe a commencé sa préparation il y a juste un mois, il y a beaucoup de choses à améliorer. Entraîner une équipe comme l’USFAS, est un sacré challenge pour moi. Je suis prêt à relever le défi», réagira pour sa part le technicien de l’USFAS, Mamadou Cissé.

Au stade du 26 Mars, le Stade malien a écrasé le CRBT 137-30, tandis que le Réal est allé dominer le Tata à Sikasso (63-50). Chez les hommes, l’événement est la chute du champion du Mali en titre, l’AS Police battue 50-41 par l’USFAS au Palais des sports. Le Réal s’est imposé devant le Centre Bintou Dembélé (67-45), alors que le Stade malien et le Sigui de Kayes ont dicté leur loi face, respectivement à Attar club de Kidal (57-44) et à la J. A. (70-54).

L. M. DIABY

les RéSULTATS

Chez les Dames

USFAS-AS Police : 52-55

Tata-Réal 50-63

Djoliba-Attar 77-56

Stade malien-CRBT : 137-30

Chez les Messieurs

Réal-CBD : 67-45

Stade-Attar : 57-44

Sigui-J.A. : 70-54

USFAS-AS Police : 50-41