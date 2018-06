Basket-ball, championnat national : LE DJOLIBA a DU PAIN SUR LA PLANCHE

Deuxièmes au classement, les Rouges affrontent le leader, le Stade malien, ce samedi, avant d’en découdre avec leur poursuivante immédiate, l’AS Police lors de l’ultime journée

Stade malien-Djoliba, c’est le choc au sommet de la 13è journée du championnat national. Les deux équipes s’affrontent, ce samedi, au Palais des sports et l’enjeu est énorme pour les Rouges. D’abord, c’est une rencontre de prestige, ensuite il y a le ticket des play-offs en jeu. Les oppositions entre les deux formations, toutes disciplines confondues, se disputent souvent sous la pression des supporters et le spectacle devrait encore être au rendez-vous, demain au Palais des sports Salamatou Maïga. Leader au classement et déjà qualifié pour les play-offs, le Stade malien (24 points) tentera de préserver son invincibilité et de confirmer son succès de la manche aller, face au même adversaire. Les Stadistes n’ont pas encore perdu après 12 journées de débats. Le capitaine Hawa Diallo et ses partenaires restent sur 12 victoires en autant de matches et ont marqué 887 points pour 616 encaissés. Par contre, le Djoliba a perdu 2 matches, contre le Stade malien (62-56) et Attar club (60-59). Les Djolibistes ont marqué 853 points et encaissé 668 points. Ce samedi, la pivot Christine Dakouo et ses partenaires jouent en grande partie leur qualification pour les play-offs. En effet, les Djolibistes (22 points) occupent la 2è place du classement, devant l’AS Police qui compte 21 unités. Les quadruples championnes du Mali en titre sont, ainsi en lutte pour le second ticket des play-offs avec les Policières. Les Rouges ont donc intérêt à gagner si elles veulent prétendre aux play-offs et défendre leur titre. Mais face au Stade malien, la tâche ne s’annonce pas facile pour les Rouges qui devront jouer à leur meilleur niveau pour espérer empocher les points de la victoire. La forme, la détermination et l’engagement sur le terrain seront des éléments importants dans ce choc de titans.

A l’instar du Djoliba, l’AS Police aura également fort à faire contre Attar club, le dimanche 3 mai au Palais des sports. Les deux formations se suivent au classement. Les Policières occupent la 3è marche du podium, avec 21 points, tandis que les Kidaloises (19 points) sont 4è du championnat. La rencontre aller avait tourné à l’avantage de l’AS Police, vainqueur 58-41. Tout laisse donc penser que cette 13è journée sera celle de la vérité pour l’AS Police et le Djoliba qui s’affronteront lors de la 14è et dernière journée.

Sur le tableau masculin, le leader du classement, l’USFAS (22 points) affrontera le Centre de référence de basket-ball (CRB), alors que l’AS Police (3è, 21 points) ira défier le Sigui à Kayes. Dimanche, le Stade malien (2è, 21 points) en découdra avec la J. A. Pour le moment, aucune formation n’est qualifiée pour les play-offs et tout se jouera lors de ces deux dernières journées. C’est dire que le suspense reste entier.

Ladji M. DIABY

LE PROGRAMME

Hommes

Samedi 2 mai au Palais des sports

14h : CRB-USFAS

A Kayes

16h : Sigui-AS Police

A Koutiala

16h : USM-Réal

Dimanche 3 mai au Palais des sports

14h : Stade malien-J.A.

Dames

Samedi 2 mai au Palais des sports

12h : Commune-USFAS

16h : Stade malien-Djoliba

A Koulikoro

16h : CBD-Réal

Dimanche 3 mai au Palais des sports

16h : Attar-AS Police