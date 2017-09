Barouéli : LA CROIX-ROUGE OBTIENT DES RESULTATS APPRECIABLES DANS LA LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION

La salle des spectacles de Barouéli a abrité la traditionnelle journée de nutrition de la Croix-Rouge. Cette journée était placée sous la présidence du sous-préfet, Souleymane Coulibaly, en présence des maires, du représentant du directeur régional de la Santé de Ségou, de la délégation de la Croix-Rouge malienne de Ségou et la Croix-Rouge de Belgique.

Organisée par la Croix-Rouge malienne de Barouéli, cette journée de nutrition, la 8è du genre et aussi la dernière du projet de prise en charge de la malnutrition aiguë et prévention de la malnutrition à assise communautaire, est une fête de promotion de la nutrition par la valorisation des produits locaux pouvant prévenir la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Cette journée de nutrition est un plaidoyer, mais aussi une journée de témoignages et de reconnaissance des efforts de la Croix-Région dans la prise en charge de la malnutrition dans le district sanitaire de Barouéli.

A l’arrivée de la Croix-Rouge en 2010 à Barouéli, le taux de malnutrition était très élevé dans la Région de Ségou. Mais, les 7 années de mise en œuvre du projet ont significativement changé le visage de Barouéli, qui de nos jours, est un exemple en la matière, selon Koli Sissoko, le point focal nutrition de la Région de Ségou.

En guise de rappel, le projet est intervenu sur trois axes majeurs. Dans un premier temps, il s’est occupé du volet curatif relatif à la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA) dans les structures sanitaires.

Le deuxième volet portait sur les renforcements des capacités impliquant tous les acteurs de la santé à travers une série de formations sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), sur le WASH, la prévention de l’infection et les techniques de sensibilisation.

Enfin le volet préventif et promotionnel est intervenu sur la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles appuyées par les démonstrations culinaires basées sur les produits locaux.

Le thème de la présente édition de la journée nutritionnelle était : « autorités politiques, administratives, religieuses et techniques, engageons-nous pour la consolidation et la pérennité des acquis du projet ». Ce thème sonne comme une interpellation pour le bien-être des enfants et des femmes.

Eugène Somda, le représentant de Croix-Rouge de Belgique, s’est dit très émerveillé par l’expertise des communautés, à qui on ne demande pas mieux. « Cette maîtrise du sujet dénote d’un travail de fond abattu par l’équipe de projet dans son ensemble. Je retourne confiant dans la suite et demande l’implication de toutes les parties prenantes pour la pérennisation des acquis du projet », a-t-il assuré.

Joseph COULIBALY

AMAP Barouéli