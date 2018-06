Bandiagara : UNE ATTAQUE ARMÉE FAIT 4 MORTS ET 2 BLESSÉS À ELEN ARAMA

Le lundi 25 juin 2018 aux environs de 00 heure, des individus armés non identifiés ont attaqué le hameau de Elen Arama près du village de Ama dans la commune rurale de Bara Sara. Ce hameau est situé à environ 32 km de la ville de Bandiagara sur la route nationale 15 communément appelée «la route du poisson ».

Elen Arama, dont le nom porte le hameau est un guérisseur traditionnel connu de tous. Dans ce hameau habite aux côtés de la famille d’Elen Arama, celle de Bourema Diallo, 55 ans, qui est éleveur. Selon une source locale, les assaillants se servant de fusils de chasse ont ouvert le feu en direction de la famille de Bourema Diallo à leur arrivée. Le bilan de l’attaque est de 4 morts et 2 blessés. Il s’agit de Boureima Diallo égorgé, les deux mains et le sexe amputés, son 2è garçon égorgé et la main droite amputée, l’autre bastonné à mort et un de ses bergers originaire du village de Goni (commune rurale de Timiniri) égorgé aussi. Sa femme et un de ses enfants ont été grièvement blessés. Les assaillants ont emporté des ovins, caprins et bovins et des bijoux (argent et or) de la femme.

Une fois informées, les forces de sécurité composées des agents de la gendarmerie et de la garde et des autorités communales se sont rendues sur les lieux pour constater les dégâts. Les blessés ont été admis au CSCOM de Ouo pour bénéficier des premiers soins. En ce moment sur instruction des autorités communales, ils sont repartis dans leur village d’origine Bogolo dans la commune rurale de Doucombo.

Oumar GUINDO

AMAP-Bandiagara