Bandiagara : LES GENDARMES REPOUSSENT UNE ATTAQUE ARMEE

Le poste de sécurité de Ouo est situé à environ 35 km de la ville de Bandiagara sur la RN 15 communément appelée « Route du poisson » entre Bandiagara et Bankass. Il est installé dans le village de Mandoli (commune rurale de Bara Sara).

D’après les informations recueillies sur place, c’est aux environs de 20 heures au moment où une forte pluie s’abattait sur la localité que les gendarmes en poste ont été surpris par des tirs.

Toujours selon une source locale, d’habitude c’est vers 18 heures que les gendarmes quittent le poste pour se rendre à Bandiagara. Mais ce jour-là, à cause de la pluie, ils étaient restés sur place au-delà de l’heure habituelle.

Les assaillants profitant de l’orage, ont attaqué le poste de sécurité qui est considérée comme stratégique même pour la ville de Bandiagara. En effet, il se trouve dans un village qui sert de porte d’entrée en provenance du Burkina Faso et partir de laquelle, on peut rallier Somadougou et Tominian sans passer par Sévaré.

L’attaque n’a fait aucune victime et aucun matériel n’a été endommagé. Les agents ont vigoureusement repoussé les assaillants. Il est important de signaler que c’est la deuxième fois que ce poste de sécurité est attaqué.

Oumar GUINDO

AMA P-Bandiara