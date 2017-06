Bandiagara : JOURNEE CITOYENNE POUR LA COLLECTE D’IMPOTS

La commune urbaine de Bandiagara compte une population de plus de 26.000 habitants. Dans cette ville, la question de la mobilisation des ressources est toujours d’actualité du fait du faible taux de recouvrement des impôts et taxes. Sur un montant de 5.188.625 Fcfa à recouvrer, seulement 1.241.000 Fcfa ont été encaissés soit 23,91 % de taux de recouvrement.

C’est fort de ce constat que le Programme d’appui à la décentralisation et à la reforme de l’Etat (PADRE/GIZ) a décidé d’accompagner la mairie de la commune urbaine de Bandiagara dans la mise en œuvre des stratégies de mobilisation des ressources financières.

D’où la tenue d’une Journée citoyenne édition 2017. L’objectif était de sensibiliser et de faire l’état de paiement des taxes et impôts. Cette journée fut un espace et une opportunité pour les habitants de venir s’acquitter de leur devoir citoyen.

Dans son discours de bienvenue, le 2è adjoint au maire de la commune urbaine de Bandiagara, Moussa Tembely, a remercié le PADRE/GIZ pour son soutien constant à l’endroit de la commune. Il a aussi invité dans le même ordre d’idée les populations à s’acquitter de leur devoir, toute chose qui permettra à la commune d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée.

Le sous-préfet de l’arrondissement central, Kassoum Sanogo, a lui aussi remercié le PADRE/GIZ pour son accompagnement avant de rappeler aux habitants leur devoir citoyen.

Des diplômes de reconnaissance ont été décernés aux bons citoyens afin d’encourager les autres à suivre le bon exemple. Les manifestations folkloriques et la représentation théâtrale ont agrémenté les activités de la journée.

Oumar GUINDO

AMAP Bandiagara