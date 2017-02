BANAMBA : 14 MOTOS POUR LES AGENTS DES SERVICES D’AGRICULTURE, D’ÉLEVAGE ET DU CANTONNEMENT FORESTIER

L’Agence de l’environnement pour le développement durable a remis, le 5 février dernier à Banamba, 14 engins roulants de marque Yamaha avec casques aux services techniques locaux de l’agriculture, de l’élevage et du cantonnement forestier à travers son projet gestion des ressources naturelles et du changement climatique PGRNCC. La valeur de ce don est estimée à plus de 22 400 000 Fcfa. La cérémonie s’est déroulée à la préfecture sous la présidence du sous-préfet central, Abraham Kassogué. Celui-ci a remercié l’Agence de l’environnement pour le développement durable d’avoir tenu son engagement de doter les agents des services indiqués de meilleures conditions de travail. Le 1er Adjoint au maire, Dramane Diakité, a, lui aussi, salué le geste du donateur qui vient à point nommé. Le don de l’Agence de l’environnement pour le développement durable a été fait dans le cadre de l’exécution de son plan d’action. Les services techniques bénéficiaires en ont fait la demande au partenaire il ya 3 ans.

Abdoulaye M. TRAORE

AMAP – Banamba