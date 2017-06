Bamako : DES HOMMES ARMÉS ATTAQUENT LE CAMPEMENT KANGABA

Le campement Kangaba, situé au nord de Niamana sur la route de Ségou, a été la cible d’une attaque par des hommes armés cet après-midi. Selon des habitants du quartier, les coups de feu ont éclaté dans l’établissement dans les environs de 15 heures. Une colonne de fumée s’élevait au dessus du campement en fin d’après-midi.

La Force spéciale anti-terroriste (FORSAT) a été dépêchée sur les lieux. Les premiers éléments arrivés aux abords du campement ont échangé des tirs avec des hommes armés dont le nombre reste indéterminé. Avant la tombée de la nuit, un important déploiement des forces de sécurité était visible aux alentours du campement où les témoins ont vu un ballet des véhicules de la protection civile.

Selon une source au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, toute la zone a été rapidement bouclée et un PC opérationnel a été activé pour faire face à la situation. Les forces maliennes étaient appuyées par des éléments de la MINUSMA et de Barkhane, la force française présente au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Des témoins ont vu des blindés de la MINUSMA faire route vers le campement Kangaba dès les premières heures de l’attaque.

Le bilan est de deux morts et deux blessés d’après le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Trente-deux personnes ont été libérées dont 26 choquées.