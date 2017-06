Bakaye Dibassy : UN BONHEUR N’ARRIVE JAMAIS SEUL

Promu en Ligue 1 française le 19 mai dernier avec Amiens, le Franco-Malien a été appelé en équipe nationale par Alain Giresse et pourrait fêter sa première sélection avec les Aigles face au Gabon, samedi au stade du 26 Mars

La montée en Ligue française avec Amiens et une première convocation chez les Aigles. La saison 2016-2017 a été faste pour le Franco-Malien, Bakaye Dibassy. Avec son club, Amiens SC (66 pts), il a terminé à la 2è place du championnat de deuxième division française, synonyme de la promotion en Ligue 1 et sa performance n’a pas échappé à Alain Giresse qui vient de le sélectionner en équipe nationale.

«Le coach m’a demandé si j’étais intéressé par l’équipe nationale du Mali. Sans hésiter, j’ai répondu positivement et avant, même le dernier match de championnat, j’ai reçu la convocation, révèle le Franco-Malien. Je suis très content d’être à Bamako pour jouer ce match contre le Gabon. Il y a une bonne ambiance au sein du groupe. L’équipe vit bien, je suis bien intégré», soulignera le joueur d’Amiens SC, avant d’insister sur l’importance de cette première journée des éliminatoires de la CAN, Cameroun 2019.

«Les Gabonais vont également jouer la qualification. Seul le premier du groupe sera qualifié. Ce premier match est très important et nous allons tout faire pour le gagner. Le Gabon apparaît comme notre concurrent direct et nous n’avons pas droit à l’erreur», martèlera le néo-Aigle. Bakaye Dibassy est né le 11 août 1989 à Paris. Il évolue au poste de latéral gauche et en défense centrale. Cette saison, le Franco-Malien a disputé 37 des 38 matches d’Amiens en deuxième division française.

Il a toujours été titulaire et n’est sorti que deux fois, en cours de jeu. Cette saison, il a marqué 5 buts en 37 matches. Dès la 5è journée de la Ligue 2, il a fait trembler les filets contre Nîmes battu 3-2 par Amiens. Lors de la 11è journée, il débloquera le tableau d’affiche face à Bourg-Péronnas (4-2), avant de marquer, à nouveau, contre Strasbourg lors de la 20è journée (4-3). Contre Ajaccio (25è journée), Bakaye Dibassy tracera, encore, la voie du succès des siens, en ouvrant le score pour son équipe qui s’imposera largement 4-0. Son cinquième et dernier but de la saison, le Franco-Malien l’inscrira lors de la 34è journée face à Brest (3-2 pour Amiens).

Après l’accession d’Amiens en Ligue 1, un journaliste français, Alexis Claude-Reitz a rendu un vibrant hommage à Bakaye Dibassy, en soulignant, notamment, sa capacité à s’adapter à tous les systèmes. «Dibassy n’est pas, forcément, très polyvalent. Mais, il s’adapte bien aux différents systèmes de jeu. Il tient bien son couloir, il a un réel apport offensif et il peut être percutant. Il a fait quelques débordements qui ont souvent créé le danger devant le but adverse. Il sait aussi conclure, quand il en a la possibilité. C’est toujours intéressant, même si sa mission principale est de défendre», a dit notre confrère.

Bakaye Dibassy a débuté sa carrière au FC Paris 10 à l’âge de 8 ans, avant de rejoindre le Centre de formation de football de Paris (CFFP) puis, celui de La Berrichonne de Châteauroux où il passera deux ans. En 2010, il signe au Bergerac Périgord FC un contrat amateur en CFA2. En 2013, il est repéré par le Stade Montois en CFA. Il réalise une grosse saison et termine le championnat dans l’équipe type de CFA. En juin 2014, il s’engage avec Sedan pour deux saisons et deux ans plus tard (2016), il rejoint Amiens en Ligue 2 française. On connaît la suite : une saison a suffi au Franco-Malien pour conduire sa nouvelle formation sur la deuxième marche du podium du championnat, synonyme de montée en Ligue 1.

Ladji M. DIABY

—

Turquie : LE COUP DE SANg D’ARDA TURAN

C’est une affaire qui a pris des proportions inattendues. Lundi soir, après le match nul entre la Turquie et la Macédoine (0-0), le milieu du Barça Arda Turan s’en est violemment pris à un journaliste. L’international Turc a saisi son interlocuteur à la gorge avant de l’invectiver. Selon la presse turque, le milieu du Barça aurait même été retenu par plusieurs personnes alors qu’il tentait de le frapper. Ce coup de sang n’est pas sans conséquence puisque le joueur a tout simplement pris la décision de se retirer de la sélection.

Alors que plusieurs médias locaux indiquaient que Fatih Terim, le sélectionneur de la Turquie, ainsi que le président de la fédération Yildirim Demirören souhaitaient exclure le milieu de l’équipe pour le match du 11 juin face au Kosovo, Turan a devancé tout le monde en quittant la sélection.

« De mauvaises choses se sont produites hier soir », a-t-il déclaré. « Mais est-ce que je regrette ? Non. Je me sens plus léger maintenant. J’ai parlé avec le coach et le président de la fédération et je leur ai dit que je souhaitais quitter l’équipe nationale. Je leur ai dit que je ne voulais pas jouer contre le Kosovo ». « Je donnerai toujours la même réponse à ceux qui propagent de mauvaises informations… Je parle comme un homme qui a servi l’équipe nationale dans toutes les catégories, qui aime son pays et son maillot.

Ma carrière en équipe nationale est terminée ». Avec 95 sélections (17 buts marqués), Arda Turan tenait pourtant un rôle très important au sein de l’équipe de Turquie puisque l’ancien joueur de l’Altético Madrid portait le brassard de capitaine. Leader technique sur le terrain et charismatique en dehors, le polyvalent milieu, souvent loué pour sa combativité et sa qualité technique, est aussi réputé pour son franc-parler dans les médias. Il fréquentait la sélection turque depuis 2006.