Badminton : LE MALI A SES PREMIERS BADISTES

L’histoire retiendra que la première compétition de badminton de notre pays s’est déroulée un dimanche 26 mars 2017. Elle a mis aux prises une dizaine de joueurs, toutes catégories confondues

L’Association malienne de badminton a été créée en 2016, mais jusque-là, elle n’avait organisé aucune compétition. C’est chose faite depuis le dimanche 26 mars avec la première édition de la coupe Electro Savané. La compétition s’est déroulée au Centre Bamako-Angers de Djélibougou, en présence de plusieurs personnalités dont le président de l’AMB, Me Adama Diakité, le maire de la commune I, Mamadou B. Keïta et le parrain du tournoi, Mamadou Savané. «C’est la toute première compétition de l’histoire du badminton malien. Ce dimanche 26 mars restera, à jamais dans les annales du badminton de notre pays», soulignera le président de l’Association malienne de badminton, avant de témoigner sa reconnaissance et sa gratitude au parrain du tournoi, Mamadou Savané, au maire de la commune I, Mamadou B. Keïta et à tous ceux qui ont contribué au lancement officiel des activités de l’association. «Nous sommes très contents de la présence du maire à cette cérémonie. Désormais, le badminton est une réalité au Mali. Nous avons déjà entrepris des démarches pour créer la Fédération malienne de badminton dans les meilleurs délais possibles», ajoutera Me Adama Diakité. Après cette brève allocution, place sera faite à la première finale du jour, à savoir, l’explication entre Fatoumata Sangaré et Bintou Founé Doumbia. Sans surprise, la première s’est imposée deux sets à zéro (11-2, 11-6) face à sa cadette dominée de la tête et des épaules. La confrontation des minimes garçons sera plus équilibrée et il faudra trois sets pour départager Boubacar Keïta et Tidiane Savané. Le premier set a été remporté 13-11 par Tidiane Savané, mais à la reprise, Boubacar Keïta remettra les pendules à l’heure, en s’imposant largement 11-4. Dans le set décisif, les deux jeunes badistes (joueur de badminton, ndlr) resteront au coude à coude pendant de longues minutes, avant que le bras de fer ne tourne à l’avantage de Tidiane Savané qui l’emportera 11-7. Il n’y aura pas de troisième set pour la finale des cadets qui a mis aux prises Alfousseïny Touré et Aly Dicko. Mais cette confrontation a également tenu toutes ses promesses. Le mérite en revient surtout à Alfousseïny Touré qui a surpris tout le monde, en tenant la dragée haute au favori, Aly Dicko. En atteste le score du match : 11-9, 11-8 pour Aly Dicko. Auparavant, le public avait assisté au choc des séniors qui s’est disputé en double. D’un côté, il y avait la paire Mamadou Savané-Boubacar Traoré et, de l’autre, le duo Mahamoud Théra-Cheick Kamaté. Comme il fallait s’y attendre, cette confrontation sera plus engagée, plus technique et surtout très tactique. Au terme d’une partie âprement disputée, la paire Mamadou Savané-Boubacar Traoré se hissera sur la plus haute marche du podium, en s’imposant 11-9, 11-9. Au total, une dizaine de joueurs, toutes catégories confondues, ont participé à cette première édition de la coupe Electro-Savané. Les vainqueurs et les finalistes malheureux ont reçu, chacun, des prix d’encouragement, alors que des diplômes de reconnaissance ont été décernés à certaines personnalités dont le maire de la commune I. «J’ai découvert le badminton, aujourd’hui, (dimanche, ndlr). J’avoue que j’ai été séduit par ce que j’ai vu. Je félicite l’Association malienne de badminton pour avoir lancé cette discipline dans notre pays. La mairie de la commune I sera toujours disponible pour accompagner cette association», dira Mamadou B. Keïta qui a assisté à toutes les finales. UN SPORT DE RAQUETTE RAPIDE- Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs ou joueuses (simples), soit deux paires (doubles), placés dans deux demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs et joueuses, appelés badistes, marquent des points, en frappant un volant à l’aide d’une raquette pour le faire tomber dans le terrain adverse. L’échange se termine, dès que le volant touche le sol, ou s’il y a faute. Le volant est un projectile aux propriétés aérodynamiques uniques qui lui donnent une trajectoire très différente des balles utilisées dans la plupart des sports de raquette. En particulier, les plumes créent une traînée bien plus importante, causant une décélération plus rapide. Le vent ayant beaucoup trop d’influence sur cette trajectoire, car la masse d’un volant est généralement de cinq grammes, le badminton est toujours pratiqué en intérieur car avec le vent, en extérieur, le volant peut changer de direction. Depuis 1992, le badminton est un sport olympique et comporte cinq disciplines : simple hommes, simple dames, double hommes, double dames et double mixte. À haut niveau, il nécessite une excellente condition physique, ainsi que de très bonnes qualités techniques et tactiques. C’est également le sport de raquette le plus rapide du monde. Il n’est pas rare de voir une douzaine d’échanges en double, en moins de 10 secondes. Les ancêtres du badminton sont multiples. L’échange de volants frappés avec une partie du corps ou un instrument remonte à plus de deux millénaires en Chine. Au Japon, on pratiquait le hanetsuki vers la fin de l’époque médiévale. En Europe, l’un des ancêtres du badminton est le battledore and shuttlecock pratiqué en Angleterre dès, le Moyen Âge, l’objectif du jeu étant de maintenir en l’air un shuttlecock (volant) à l’aide d’une battledore (raquette ou palette). On retrouve des images de jeu du volant au xviie siècle dans les peintures d’artistes célèbres de l’époque. Les règles du badminton actuel ont été élaborées en 1873. Un match de badminton se joue au meilleur de 3 sets de 21 points chacun : le joueur ou l’équipe qui remporte 2 sets, gagne le match. Celui qui gagne un échange ajoute un point à son score. À 20-20, le set est prolongé : le camp qui mène avec 2 points d’écart remporte le set (exemple : 22-20, 28-26). À 29-29, c’est celui qui marque le 30è point qui remporte le set. Le joueur ou l’équipe gagnant un set sert en premier dans le set suivant. Ce système de comptage est valable pour les 5 disciplines du badminton : simple hommes, simple dames, double hommes, double dames et double mixte. Avant 2006, les compétitions de badminton se jouaient en deux sets gagnants de 15 points ou 11 dans le cas du simple dames (SD). Un joueur ne pouvait marquer un point que sur son service. Pour les simples hommes et les doubles, à 14-14, le premier joueur/paire à atteindre 14 avait la possibilité de prolonger le set ou non. Le set non prolongé était joué en 15 points, le set prolongé en 17 points. Les simples dames se jouaient en 11 points avec possibilité de prolonger à 10-égalité jusqu’à 13. Lors de l’assemblée générale de la Fédération internationale de badminton (BWF], en mai 2006, il a été décidé de mettre en place un nouveau système de comptage et de le tester pendant deux ans. Ce système a été entériné par l’assemblée générale de l’instance dirigeante du badminton mondial, en août 2008. Souleymane B. TOUNKARA

éliminatoires du Mondial 2018 : LES PAYS-BAS AU BORD DU GOUFFRE

Après le Championnat d’Europe des nations 2016, l’équipe des Pays-Bas va-t-elle manquer la Coupe du monde 2018 ? Les Néerlandais, qui n’ont plus raté deux grands tournois de suite depuis les années 1980, sont au bord du gouffre. Battus 2-0 en Bulgarie, ils sont désormais quatrièmes du groupe A en éliminatoires du Mondial 2018, avec 6 points de retard sur la France (1ère avec 13 points) et 3 sur la Suède (2è). Une situation si catastrophique, à mi-parcours, que la Fédération néerlandaise de football a décidé de limoger le sélectionneur Danny Blind, après un mandat de 21 mois chaotique. Le successeur de Blind aura encore cinq matches pour tenter de décrocher la deuxième place du groupe A et avoir ainsi une chance de disputer les barrages de qualification. Les Allemands, eux, devraient s’épargner cette session de repêchage en novembre 2017. Les champions du monde en titre ont, en effet, réussi un sans-faute jusqu’à présent avec cinq victoires en cinq matches, dans le groupe C. La sélection allemande n’a, en effet, eu aucune difficulté à s’imposer 4-1 en Azerbaïdjan, dimanche à Bakou. La Suisse aussi a fait carton-plein, dans le groupe B. Mais, malgré un succès 1-0 contre la Lettonie, les Helvètes restent à la portée des Portugais. Les champions d’Europe, emmenés par Cristiano Ronaldo, ont battu la Hongrie 3-0 et sont à trois longueurs, au classement. Comme la France, finaliste de l’Euro 2016, d’autres équipes ont 13 points et sont donc bien parties dans ces éliminatoires du Mondial 2018. Il s’agit notamment de la Pologne, largement en tête du groupe E, de l’Angleterre, qui a battu la Lituanie 2-0 dans le groupe F, de la Belgique, tenue en échec par la Grèce dans le groupe H, et de la Croatie dans le groupe I. Restent, enfin, l’Espagne et l’Italie qui sont à égalité de points dans le groupe G. Espagnols et Italiens se retrouveront le 2 septembre 2017 lors de la 7è journée des éliminatoires. La 6è, elle, est prévue du 7 au 9 juin 2017.